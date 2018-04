Almeno 31 persone sono morte in un attentato a Kabul | in Afghanistan

Tempesta su Mosca - morta una ragazza e ferite Almeno 12 persone : Una ragazza è morta e almeno 12 altre persone sono rimaste ferite a causa di una Tempesta abbattutasi su Mosca. A darne notizia è stato il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, su Twitter, ...

Barcellona - Almeno 350mila persone alla manifestazione per “liberare i prigionieri politici” – FOTO : Al grido di “libertà per i prigionieri politici“, almeno 350mila persone hanno manifestato domenica a Barcellona protestando contro la detenzione di 17 figure dell’indipendentismo catalano, accusati di “ribellione”. Tra le richieste di chi protestava, c’è quella di aprire un dialogo politico. La polizia municipale ha fatto sapere che la folla si è dispersa nel pomeriggio senza particolari ...

Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India : Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico a Malkwal nel nord dell’India. Il pullman aveva in tutto 42 posti e apparteneva a una scuola privata, la Wazir Ram Singh Pathania: 27 delle persone morte erano studenti. La dinamica The post Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India appeared first on Il Post.

Germania - furgone sulla folla a Münster «Almeno tre persone morte e 20 feriti» : In corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. I media: «Gli inquirenti temono che il veicolo possa contenere ordigni»

Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia : Giovedì 5 aprile più di 30 mila persone hanno manifestato a Bratislava, in Slovacchia, per chiedere le dimissioni del capo della polizia Tibor Gaspar. Ci sono stati cortei e proteste anche in diverse altre città del paese: in tutto si The post Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia appeared first on Il Post.

Almeno 4 persone sono morte nel crollo di un albergo a Indore - in India : La sera di sabato 31 marzo Almeno 4 persone sono morte e molte altre sono state ferite nel crollo di un albergo a Indore, nell’India centrale. Il crollo è avvenuto dopo che un’automobile si è scontrata contro uno dei pilastri The post Almeno 4 persone sono morte nel crollo di un albergo a Indore, in India appeared first on Il Post.

Milano - crolla una palazzina a Rescaldina : Almeno due persone sotto le macerie : sotto la palazzina crollata a Rescaldina nell’hinterland di Milano ci sarebbero altre persone vive, almeno 2. Al momento sono state estratte tre persone vive. I vigili stanno lavorando per estrarle. Dalle prime informazioni sembra a causare il crollo della palazzina di tre piani, a Rescaldina, in provincia di Milano, sia stata un’esplosione. L'articolo Milano, crolla una palazzina a Rescaldina: almeno due persone sotto le macerie ...

Crolla una palazzina nel milanese - coinvolte Almeno 5 persone : I soccorritori hanno estratto vive tre persone, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco. Si sta lavorando per salvare le altre due. L'edificio di due piani si trova a Rescaldina, nell'hinterland ...

Almeno 4 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 4 persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, nell’esplosione di un’autobomba vicino alla sede del Parlamento. Associated Press ha scritto che l’esplosione è avvenuta a circa 200 metri dal cancello principale del palazzo presidenziale. L’autobomba è esplosa The post Almeno 4 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.

Messico : i resti di Almeno 240 persone ritrovati a Tijuana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

C’è stata un’esplosione a Catania - probabilmente dovuta a una fuga di gas : sono morte Almeno tre persone : C’è stata un’esplosione in una palazzina di Catania, in via Garibaldi. Repubblica ha scritto che l’esplosione è dovuta a una fuga di gas in un’officina che ripara biciclette. Nell’esplosione sarebbero stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una The post C’è stata un’esplosione a Catania, probabilmente dovuta a una fuga di gas: sono morte almeno tre persone appeared first on ...

Migranti - naufragio nel Mar Egeo : Almeno 14 persone annegate. Tra loro 4 bimbi : Il barcone viaggiava dalla Turchia all’Egeo e trasportava 21 persone. Ma nel Mar Egeo si è capovolto, e almeno 14 persone, tra cui quattro bambini, sono annegate. La polizia greca, che ha diffuso la notizia, ha recuperato otto cadaveri, dopo che quelli di un uomo, una donna e quattro bambini sono stati portati dalla corrente fin sulle spiagge dell’isola di Gaidaro. A lanciare l’allarme sono stati un uomo e una donna che sono riusciti a ...

Almeno 145 persone sono morte nel terremoto del 25 febbraio in Papua Nuova Guinea : La polizia della Papua Nuova Guinea hanno detto che Almeno 145 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese il 25 febbraio e che si aspettano che il numero cresca nelle prossime settimane. La precedente stima The post Almeno 145 persone sono morte nel terremoto del 25 febbraio in Papua Nuova Guinea appeared first on Il Post.

In Ruanda sono morte Almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa : almeno 16 persone sono morte dopo che un fulmine ha colpito una chiesa della chiesa cristiana avventista del settimo giorno nel sud del Ruanda; almeno altre 140 persone sono rimaste ferite e portate nei vicini ospedali. Associated Press ha spiegato The post In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa appeared first on Il Post.