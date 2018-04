Allerta terrorismo a Mont Saint Michel 50 agenti a caccia di un sospetto. Maxi-evacuazione : LEGGI ANCHE ----> L'isolotto meta di turisti da tutto il mondo Gli alberghi, l'abbazia e tutti i siti del paesino sono stati evacuati dai gendarmi, mentre gli abitanti sono stati invitati a restare ...

Allerta terrorismo a Mont Saint Michel. Evacuati 100n turisti. Il prefetto : «Caccia all'uomo - setacciamo casa per casa» : Un giorno di ansia a Mont Saint Michel, l'isolotto nella regione francese della Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo, meta di turisti da tutto il mondo e...

Allerta terrorismo a Mont Saint Michel. Evacuati 100n turisti. Il prefetto : «Caccia all'uomo - setacciamo casa per casa» : Un giorno di ansia a Mont Saint Michel, l'isolotto nella regione francese della Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo, meta di turisti da tutto il mondo e...

Allerta terrorismo a Mont Saint Michel. Il prefetto : «Caccia all'uomo - setacciamo casa per casa» : Un giorno di ansia a Mont Saint Michel, l'isolotto nella regione francese dela Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo, meta di turisti da tutto il mondo e...

Allerta terrorismo a Mont Saint Michel. Il prefetto : «Caccia all'uomo - setacciamo casa per casa» : Un giorno di ansia a Mont Saint Michel, l'isolotto nella regione francese dela Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo, meta di turisti da tutto il mondo e...

Allerta terrorismo a Mont Saint Michel : 50 agenti a caccia di un sospetto. Maxi-evacuazione : Mont Saint Michel, l'isolotto nella regione francese dela Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo, è stato evacuato questa mattina e si cerca un uomo che...

Roma - ritorna l'allarme terrorismo Massima Allerta nelle isole pedonali : Prima ancora che il terrore si impadronisse di Muenster e di mezza Europa ancora una volta, a Roma l'allarme terrorismo era già scattato in due occasioni: la prima all'aeroporto di Ciampino, la ...

ISIS RITOCCA FOTO DI UN TURISTA ITALIANO A NEW YORK/ Allerta terrorismo : scagionato dopo l'interrogatorio : ISIS ruba e RITOCCA FOTO di ITALIANO a New YORK: TURISTA sardo raggiunto e interrogato dall'Fbi dopo l'Allerta terrorismo causata dal selfie modificato e finito online.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 23:14:00 GMT)

Isis ritocca foto di un turista italiano a New York/ Allerta terrorismo : Fbi vola in Sardegna per interrogarlo : Isis ruba e ritocca foto di italiano a New York: turista sardo raggiunto e interrogato dall'Fbi dopo l'Allerta terrorismo causata dal selfie modificato e finito online.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:05:00 GMT)

Pasqua 2018 - allarme terrorismo in Italia/ Isis - Allerta attentati da Roma a Napoli : gli obiettivi sensibili : Pasqua 2018, allarme terrorismo in Italia: le città più a rischio e i piani sicurezza adottati per evitare possibili attacchi Isis da Roma a Napoli, ecco gli obiettivi sensibili.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:29:00 GMT)

Allerta terrorismo - Pasqua blindata : in campo a Napoli 1.500 agenti : Pasqua blindata. Napoli resta 'sorvegliata speciale': sull'allarme sicurezza e anti-terrorismo, lanciato ieri dal Viminale, l'attenzione è altissima. Come per Roma e Milano, il capoluogo campano viene ...

Allerta terrorismo - Pasqua blindata : in campo a Napoli 1.500 agenti : Pasqua blindata. Napoli resta 'sorvegliata speciale': sull'allarme sicurezza e anti-terrorismo, lanciato ieri dal Viminale, l'attenzione è altissima. Come per Roma e Milano, il capoluogo campano viene ...

Allerta terrorismo a Roma : caccia a 41 enne tunisino appartenente all'Isis : Allerta terrorismo, a Roma, a Pasqua. E' stata elevata ulteriormente la vigilanza degli obiettivi sensibili nella Capitale dopo il warning relativo ad una segnalazione anonima su cittadino tunisino ...

Allerta terrorismo a Roma : caccia a tunisino dopo lettera anonima : La missiva è stata indirizzata all'ambasciata italiana a Tunisi. Falso allarme bomba a La Rinascente nella capitale - Massima Allerta terrorismo a Roma nella Settimana Santa, soprattutto dopo la ...