Allegri e il settimo scudetto Sarri e la grande rovesciata

(Di domenica 22 aprile 2018) Unoper due. Juventus e Napoli si guardano in faccia dopo trentatré giornate di sorpassi e controsorpassi, fughe e fughine compreso l'incrocio d'andata marchiato dalex Higuain. È l'appuntamento con la storia: i bianconeri per iltrionfo consecutivo, gli azzurri per mettere fine alla dittatura bianconera. La sfida dello Stadium ci racconterà una verità, forse non la verità con la "v" maiuscola. Per Massimilianola vittoria sarebbe un'ipoteca tricolore; Mauriziosbancando il fortino bianconero capovolgerebbe l'inerzia, andando a meno uno. Dopo quelle di Cristiano Ronaldo e Simy, sarebbe un'altrache lascerebbe il segno sulla stagione della Signora. E se finisse pari e patta il titolo rimarrebbe in sospeso con il vantaggio dello scontro diretto ai campioni d'Italia. Sarebbe la via di mezzo in una notte che altrimenti regalerebbe sentimenti ...