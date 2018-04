Allegri ‘condanna’ la Juventus | sbaglia formazione poi si accontenta | la stessa mentalità

calcioweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) Delirio Napoli contro lae bianconeri ‘condannati’ da. Si è concluso il posticipo valido della 34^ giornata del campionato di Serie A, quando il match sembrava indirizzato verso lo 0-0 stacco di testa di Koulibaly. I bianconeri rischiano di chiudere la stagione con zero titoli e adesso hanno paura, la maggior parte dei demeriti sono dell’allenatore della. I bianconeri continuano ad essere ‘brutti’ ed in più con gli errori dila frittata è servita. Asamoah in campo, Alex Sandro in panchina, Madzukic in panchina, ancora 4-2-3-1 edifensiva, peggio di così non si può.prova adrsi dello 0-0 ed il risultato è proprio come quello di Madrid, beffa nel finale., prendi esempio da Sarri, vero allenatore da grande squadra. LEGGI ANCHE –>-Napoli 0-1, le pagelle di ...