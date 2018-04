All' asta per 100 mila sterline il primo menù del Titanic

Titanic - il primo menù All'asta per 100 mila sterline - : Il rarissimo oggetto porta la data del 2 aprile 1912 e svela i cibi serviti durante il primo pasto sul transatlantico. Apparteneva al secondo ufficiale Charles Lightoller, il membro più anziano dell'...

Il primo menù del Titanic All’asta per 100 mila sterline : Venduto all’asta per 100 mila sterline, pari a circa 114 mila euro, un menù del primo pasto servito sul Titanic: il pranzo – riporta la BBC – prevedeva salmone, pollo arrosto e un pudding, e fu servito agli ufficiali il primo giorno delle prove di navigazione, il 2 aprile 1912. Il documento apparteneva al secondo ufficiale Charles Lightoller, il membro più anziano dell’equipaggio a sopravvivere al naufragio, che lo affidò ...

Incendio in VAlle di Susa : devastati 70 ettari di terreno : Un Incendio è divampato due giorni fa sul monte Musinè in Valle di Susa: sono andati distrutti circa 70 ettari di terreno. Le fiamme sono state finalmente domate e i vigili del fuoco sono ora impegnati nelle operazioni di bonifica. L'articolo Incendio in Valle di Susa: devastati 70 ettari di terreno sembra essere il primo su Meteo Web.

Un "rosso" Alla violenza sulle donne : i calciatori in campo con un segno rosso sul viso per dire basta : Un segno rosso sul viso dei giocatori che scenderanno in campo scandirà la 34ma giornata di Serie A a sostegno della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #unrossoallaviolenza, presentata nei giorni scorsi da Lega A e Aic, in collaborazione con WeWorld Onlus.Per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, calciatori e arbitri oggi e domani scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, ...

«BAllando con le stelle 2018» - Cesare Bocci e il talento che non basta : Cesare Bocci balla bene. Benissimo. Ma di sé non svela abbastanza per lo show. L’accusa è paradossale. Eppure, sabato sera, quando su RaiUno sono scese in pista le «stelle», dal banco dei giudici s’è levato un borbottio. Bando al talento, qui c’è bisogno di spettacolo, si è lamentata Selvaggia Lucarelli che all’attore ha rimproverato di essere troppo sulle sue. «Il talento c’è – gli ha detto – Ma manca l’altra parte dello show». Quale, non s’è ...

“Basta - non ce la faccio”. Il suicidio a soli 16 anni di una ragazza apparentemente solare e sempre Allegra. Una morte che ha fatto venire a gAlla l’orribile segreto che la tormentava da anni. La verità dietro quel gesto disperato : Una ragazza bella e solare, che si portava però dentro un segreto orribile, dal quale alla fine è rimasta schiacciata. Una morte assurda quella di questa giovane, che ha soli 16 anni si è tolta la vita tra lo stupore e la disperazione di amici e parenti. Ma quello che in un primo momento poteva sembrare solo un gesto folle, si è poi rivelato l’ultimo atto di un’esistenza tormentata e segnata dalle ripetute molestie da parte ...

FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA/ Video - giudici preoccupati per la sua salute (BAllando con le Stelle) : FRANCISCO PORCELLA e ANASTASIA KUZMINA, le news: a Ballando con le Stelle 2018 la coppia resta in gara nonostante l'infortunio al braccio di FRANCISCO. Ma la strada si fa dura...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:53:00 GMT)

Governo - Forza Italia chiude a Di Maio : "Tentativo fAllito - basta schiaffi" : La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra è definitivamente archiviata. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli dopo che Luigi Di Maio ha chiuso le porte sia a Forza Italia sia a Fratelli d'Italia. "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità", mette in chiaro la senatrice azzurra a Circo Massimo, su Radio Capital, mettendo così la parola "fine" a un ...

Casellati va al Colle. Ronzulli 'Tentativo fAllito - basta schiaffi in faccia' : ROMA - A poche ore dal colloquio di Elisabetta Casellati al Colle , per riferire al presidente Sergio Mattarella l'esito degli incontri 'esplorativi' con i partiti, dalla senatrice di Forza Italia ...

L'Unità va All'asta : il Tribunale di Roma dispone la perizia per la messa in vendita della storica testata fondata da Antonio Gramsci : L'Unità, storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci, finisce all'asta. Mercoledì il Tribunale di Roma ha incaricato un perito di procedere alla valutazione della testata che dal 1924 è stata punto di riferimento culturale della sinistra italiana. Una volta depositata la perizia, il giudice potrà procedere alla vendita del giornale, di cui dovrà dare pubblicità secondo i tempi che la legge stabilisce. ...

Icardi e Sfera Ebbasta protagonisti All’opening di “Brothers of the world” by Nike : Durante la Milano Design Week, Nike celebra il gioco del calcio con una mostra che racconta 40 anni di innovazione nelle maglie realizzate da Nike Football. L'articolo Icardi e Sfera Ebbasta protagonisti all’opening di “Brothers of the world” by Nike è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Greenpeace in azione durante assemblea di azionisti di Generali : “Basta assicurare carbone e cambiamenti climatici” [GAllERY] : 1/13 ...