Allarme salame ritirato dal mercato | ecco marca e lotti a cui fare attenzione

Rischio salmonella - Salame ritirato dal mercato/ Listeria nella spianata romana : Allarme anche sul mais : Rischio salmo nella , Salame ritirato dal mercato : trovata Listeria monocytogenes nella spianata romana , questa può causare dei problemi davvero molto pericolosi per la salute.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Allarme sanitario : salame ritirato dai supermercati italiani - provoca meningite Video : I test italiani sui prodotti agroalimentari sono tra i più severi che esistano in Europa, e probabilmente grazie a questi controlli che spesso il Ministero della Salute riesce ad avvertire i consumatori in tempo in merito a dei prodotti contaminati. L'ultimo Allarme sanitario riguarda un #salame molto conosciuto nel nostro Paese e anche all'estero, la spianata romana, dalla forma schiacciata e allungata. Il batterio può portare alla meningite e ...