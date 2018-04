Albano e Romina di nuovo coppia? L’indiscrezione lanciata da Giovanni Ciacci

Romina Power e Albano Carrisi sono tornati insieme? Ecco la verità : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che si è recentemente occupato del presunto flirt tra Loredana Lecciso con Gigi D'Alessio. Le ultime novità svelano che Monica Setta ha svelato la verità sul presunto ritorno di fiamma tra Albano Carrisi e la cantante americana Romina Power. Gossip: Albano e Romina sono tornati insieme? Le novità di gossip svelano che Albano Carrisi e Romina Power sono tornati a far parlare di loro dopo ...

Albano e Romina sono tornati insieme : parla Giovanni Ciacci : Albano e Romina di nuovo insieme: la rivelazione di Giovanni Ciacci Dopo l’addio a Loredana Lecciso, sono molti i fan che sperano di vedere di nuovo insieme Albano e Romina. E, forse, questo sogno è già diventato realtà. Ospite di Casa Signorini il costumista Giovanni Ciacci ha svelato che molto probabilmente i due hanno deciso […] L'articolo Albano e Romina sono tornati insieme: parla Giovanni Ciacci proviene da Gossip e Tv.

Romina Power e la gioia di stare insieme ad Albano e ai figli : Che tra Albano e Loredana Lecciso sia finita è ormai risaputo, ora però è Romina Power, ex moglie del cantante di Cellino, a farsi sentire. Dopo il tour insieme ad Albano (sono sempre amatissimi sul palco), e dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte con l'ex marito, Romina ha postato sui social una foto di tre anni fa in cui sorride felice insieme a Carrisi e ai figli, sul palco dell'Arena di Verona. Ho ...

Loredana Lecciso sferra un’accusa pesante contro Albano e Romina! : Loredana Lecciso con tanta umiltà e coraggio, decide di svelare finalmente ciò che prova dentro. Fino ad ora ha sempre lasciato le frasi a metà quando nelle interviste parlava di Albano e Romina. La soubrette se prima cercava di mediare la vicinanza tra il cantante e la sua ex moglie, ora dice ciò che pensa senza pensarci troppo. Domenica Live: Loredana Lecciso esterna tutta la sua rabbia nei confronti di ...

Albano e Romina hanno trovato la 'Felicità'? : La coppia storica che ha fatto sognare gli italiani per più di mezzo secolo sembra essersi riunita. Dopo anni di dissapori culminati con un divorzio, Albano e Romina Power nel 2015 avevano ripreso il loro sodalizio artistico. I fan della coppia a quel punto erano tornati a sperare che la storia d'amore tra i due potesse riprendere. Albano Carrisi però dal 1997 era impegnato con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli: Jasmine e Albano Junior ...

Loredana Lecciso : Nuove accuse contro Albano e Romina Power! : Loredana Lecciso, probabilmente per la prima volta in vita sua, si è aperta e come un treno in corsa e senza fermata, ha svelato una verità sconcertante che riguarda il nuovo rapporto tra Albano Carrisi e Romina Power. Tutto quello che non sapete! Loredana Lecciso ospite del salotto pomeridiano “Domenica Live” ha svelato a Barbara D’Urso tutto quello che affligge la sua vita privata in questo periodo. La bionda showgirl in ...

Loredana Lecciso - tutta la verità su Albano e Romina a Domenica Live Video : Ultime news su #Albano Carrisi e #Loredana Lecciso: la ex compagna del cantante è stata ospite da Barbara D'Urso a #Domenica Live per raccontare tutta la verita' sulla fine della loro storia: qual è il reale motivo della rottura? Loredana Lecciso a Domenica Live: 'Romina Power ha oltrepassato i limiti lavorativi con Albano' Visibilmente dimagrita e contrita, Loredana Lecciso ha accettato di essere intervistata da Barbara D'Urso a Domenica Live ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : nuove dichiarazioni su Albano e Romina : Loredana Lecciso a Domenica Live: le parole sulla rottura con Albano e le frecciatine a Romina Loredana Lecciso è tornata a Domenica Live. Dopo che Albano ha annunciato la loro rottura, la showgirl pugliese sta attraversando un momento difficile. E nel salotto di Barbara d’Urso non sono mancate le frecciatine a Romina Power che, a […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live: nuove dichiarazioni su Albano e Romina proviene da ...

Albano e l’intervista su DiPiù : le dichiarazioni su Romina e Loredana Lecciso : Le dichiarazioni di Albano su DiPiù: l’infarto, Romina Power, Loredana Lecciso e molto altro Albano Carrisi è tornato a parlare della rottura con Loredana Lecciso. La seconda volta in diciotto anni di relazione. I due si sono lasciati una prima volta nel 2005, quando il cantante di Cellino San Marco era concorrente all’Isola dei Famosi. […] L'articolo Albano e l’intervista su DiPiù: le dichiarazioni su Romina e Loredana ...

The Voice - Albano : «La mia donna ideale? Romina» – Video : Albano Parole potenti come uno dei suoi acuti. A pronunciarle è stato Albano nel corso della quarta puntata di The Voice of Italy 2018. Durante il talent show di Rai2, il rapper e giudice J-Ax ha chiesto al cantante pugliese quale fosse la sua donna ideale. E questi – attenzione – ha fatto il nome di Romina Power. Comunque il primo amore non si scorda mai ❤️#AlbanoeRomina #TVOI @JAXOFFICIAL pic.twitter.com/v8gdr2pMou — ...

Rottura Albano e Lecciso : altro che Romina Power - la colpa è di Gigi D'Alessio Video : In questo periodo le notizie di gossip non mancano mai. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della Rottura tra #Albano e #Loredana Lecciso. A dare la notizia è stato proprio lui al programma Storie Italiane. La conduttrice del programma, Eleonora Daniele, è stata ad ascoltare incredula le parole di Albano che ha ammesso di non volerla neanche più sentire al telefono e che Romina Power [Video] non c'entra nulla. Anche la Lecciso, ...

Romina Power ai giornalisti : "Date una tregua ad Albano" : Albano e Loredana Lecciso si sono ufficialmente lasciati: pochi giorni fa il cantante di Cellino San Marco è intervenuto telefonicamente a Storie Italiane, con parole molto chiare: "Chi è andata via è lei, non per Romina - perché tra me e quest'ultima c'è un gran rispetto - non per soldi o per fare denaro. Ormai io e Loredana ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro". ...