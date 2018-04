Al via il terzo appuntamento con la MotoGP | ecco dove vedere gratis il gran premio di

Maratona Londra 2018 : risultati e classifica. Eliud Kipchoge e Vivian Cheruiyot vincono - Mo Farah terzo : Oggi si è corsa la Maratona di Londra 2018, grande classica del panorama internazionale riservato alle 42 chilometri. Nella capitale britannica non è mancato lo spettacolo e abbiamo assistito a una gara assolutamente emozionante con tanti big al via. Al maschile si sognava addirittura un attacco al record del mondo e il vertiginoso passaggio alla mezza (1h01:00) lasciava presagire l’impresa ma il primato di Kimetto (2h02:57 del 2014) è ...

“William si è tradito!”. A pochi giorni dal parto la rivelazione. Il sesso del terzo royal baby è ancora un segreto per tutti. O almeno - lo era. Avete saputo cosa ha detto il duca di Cambridge? Una bomba. E i sudditi - ovviamente - sono impazziti : Il terzo royal baby è ormai vicinissimo manca davvero poco al parto di Kate. Non sappiamo quale dovrebbe essere la data presunta del parto perché non è mai stato detto, quel che è certo è che entro il 30 aprile il pargolo sarà nato. Non si sa neanche se sarà maschio o femmina perché Kate e William hanno deciso di mantenere il segreto… Intanto, alla Lingo Wing, cioè l’area privata dell’ospedale dove Kate Middleton partorirà – il St. Mary’s ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : Flavia Tartaglini chiude al terzo posto nell’RS : X! Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi quinti nel Nacra 17 : L’edizione numero 49 del Trofeo Princesa Sofia si è chiusa quest’oggi con la disputa delle Medal Races. Nella baia di Maiorca, in Spagna, sono stati assegnati cinque titoli, dal momento che gli altri cinque erano già stati decisi ieri, prima della regata finale. Nell’RS:X femminile ha confermato il terzo posto finale Flavia Tartaglini. La velista romana non aveva possibilità di vittoria ma ha difeso la posizione con un 7° posto ...

Judo - European Cadet Cup 2018 : Veronica Toniolo vince a Tula - terzo posto per Silvia Drago - Carlotta Avanzato e Silvia Scotto : Grande prova delle azzurre a Tula, dove è in corso l’European Cadet Cup 2018, torneo che ingloba ben 315 atleti in rappresentanza di 19 nazioni. L’Italia è rimasta dietro soltanto ai padroni di casa della Russia come numero di medaglie al termine della prima giornata del torneo. A farla da padrona è stata Veronica Toniolo, che nella categoria -52 kg è riuscita a portare a casa la vittoria, superando avversarie decisamente accreditate ...

Albacete - Pelayo Novo cade dal terzo piano di un hotel : partita di campionato rinviata : Un volo assurdo, minuti di terrore per l'Albacete. Il giocatore dei castigliani, Pelayo Novo Garcia, è caduto dal terzo piano dell'hotel che ospitava il ritiro della squadra prima della partita con l'...

Fifa 19 : proseguono le riprese per il terzo capitolo di The Journey – Il viaggio! : Paper Crane, azienda che da tempo collabora con EA Sports per la realizzazione delle riprese e dei motion capture per Fifa, ha pubblicato in questi giorni sul proprio account Instagram una foto che fa riferimento alle attività che stanno svolgendo per Fifa 19. In particolare a catturare l’attenzione è il foglio sorretto da uno degli operatori, […] L'articolo Fifa 19: proseguono le riprese per il terzo capitolo di The ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

Terzo settore : ministero - al via cabina regia per raccordo con Governo - 2 - : ... favorendo importanti sinergie tra Pubblica amministrazione, soggetti privati e enti del mondo del non profit. Essa seguirà e sosterrà costantemente. Il processo di riforma garantendo, altresì, ...

Terzo settore : ministero - al via cabina regia per raccordo con Governo : ... è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, dal Ministro dell'Economia e delle finanze, dal Presidente della Conferenza delle ...