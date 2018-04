Al via a Modica i festeggiamenti in onore di San Giorgio

Modica - auto cappotta in via Torre Cannata : tre feriti : Un'auto, condotta da una donna di Ispica, ieri sera si è cappottata sulla via Torre Cannata. Tre i feriti, tra cui una bambina di 5 mesi.

Incidente sul viadotto che conduce a Modica Alta : coinvolte 3 auto : Incidente stradale intorno alle 21 sul viadotto che conduca a Modica Alta. Tre le auto coinvolte e tre i feriti lievi. Sul posto due ambulanze del 118

La viabilità a Modica nel giorno di Pasqua : Centro storico chiuso a Modica dalle 10 alle 24. Funzioneranno i bus navetta. Saranno autorizzati al transito solo i residenti

Nuova segnaletica in via Calanchi a Modica : Nuova segnaletica orizzontale e verticale in diverse strade densamente abitate di Modica. Interventi per la messa in sicurezza delle strade comunali.

Modica - riqualificazione di via Risorgimento : Cominceranno nel mese di aprile i lavori di riqualificazione del secondo tratto di via Risorgimento a Modica. Suggerimenti dei commercianti

Modica - tentano di rubare auto in via Sacro Cuore : arrestati : Arrestata dalla Polizia di Stato di Modica una coppia ragusana che aveva tentato di rubare un'auto in una strada retrostante di via Sacro Cuore

Entro marzo lavori in via Risorgimento a Modica : Interesseranno il rifacimento del manto stradale ed i marciapiedi i lavori che inizieranno Entro il prossimo mese di marzo in via Risorgimento