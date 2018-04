Al Gaslini si sperimenta terapia contro sindrome dell' uomo di pietra

Blastingnews

(Di domenica 22 aprile 2018) Un mito greco ci racconta di Medusa, unae tre Gorgoni che pietrificava col suo sguardo chiunque avesse osato guardarla. Anche nella Bibbia viene riportato un episodio di pietrificazione relativo alla moglie di Lot, che mentre è in fuga col marito da Sodoma e Gomorra, città colpite dall'anatema divino, si volta indietro contravvenendo all'ordine divino e viene trasformata in una statua di sale. Esiste una terribile e rarissima malattia, la fibrodisplasia ossificante progressiva (Fop) che produce qualcosa di molto simile a quanto descritto nel mito greco e nel testo biblico. Allo stato attuale non ha cura e colpisce una persona su 2 milioni. Nel nostro paese vi sono 34 pazienti affetti da questa malattia. Tale patologia, nota anche comediha quale caratteristica principale di determinare la progressiva ossificazione di ossa, muscoli e tendini....Continua a ...