Al funerale di Barbara Bush | Melania e Obama seduti vicini

funerale Barbara Bush - Trump non c'era : 00.28 Più di un migliaio di persone al funenerale di Barbara Bush, moglie e madre di due presidenti Usa,ricordata come la "first lady della più grande generazione". Al rito privato nella chiesa episcopale di St.Martin a Houston, (Texas) c'erano gli ex presidenti Clinton e Obama, con le mogli. Melania è andata al posto di Trump che ha ha evitato di esserci per non creare problemi di sicurezza in segno di "rispetto" per i Bush,ma è noto che i ...