Al funerale di Barbara Bush | la fisrt lady Melania Trump ride con Obama

Melania e Obama seduti vicini al funerale di Barbara Bush : Migliaia di persone hanno partecipato al funerale della ex First Lady Barbara Bush nella chiesa episcopale di St. Martin a Houston, il 21 aprile. Tra cui volti noti della Case Bianca del passato e del presente. L’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle erano seduti in prima fila, così come l’attuale First Lady Melania Trump, in rappresentanza della famiglia Trump. Il presidente Donald, infatti, aveva scelto di non ...

Barbara d’Urso assente al funerale di Fabrizio Frizzi/ “Avrei voluto essere lì” : ecco perché non c’era : Barbara d’Urso grande assente al funerale di Fabrizio Frizzi: “Avrei voluto essere lì”, ecco perché la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live non ha potuto partecipare.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 08:37:00 GMT)