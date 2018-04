Cresce il divario : i più poveri hanno solo 1 - 8% redditi : Si allarga il divario in Italia tra chi ha redditi più alti e chi non riesce ad arrivare alla fine del mese: il decile più povero delle popolazione - secondo le tabelle appena pubblicate da Eurostat - ...

Ai più poveri solo 1 - 8% dei redditi : ANSA, - ROMA, 22 APR - Si allarga il divario in Italia tra chi ha redditi più alti e chi non riesce ad arrivare alla fine del mese: il decile più povero delle popolazione - secondo le tabelle appena ...

FMI : Lagarde - consumatori più poveri le maggiori vittime delle barriere commerciali : "Il commercio multilaterale ha trasformato il mondo nel corso della passata generazione. Ma il sistema di regole e responsabilità condivise è in pericolo. , Il ritorno del protezionismo, ndr, rappresenterebbe un fallimento della politica senza ...

Lagarde : "Protezionismo danneggerà i più poveri. Il mondo ha debiti mai visti" : Tuttavia, il ritmo di 'crescita prevista per il 2018 e il 2019 finirà per rallentare' nella misura in cui le politiche a sostegno dell'economia si interromperanno soprattutto in Usa e Cina. Tags ...

Lagarde : "Il protezionismo danneggerà i più poveri. Il mondo ha debiti mai visti" : Tuttavia, il ritmo di 'crescita prevista per il 2018 e il 2019 finirà per rallentare' nella misura in cui le politiche a sostegno dell'economia si interromperanno soprattutto in Usa e Cina. Tags ...

Fico è peggio della Boldrini. La sua frase sui 'poveri' : più a sinistra dei comunisti : Che Fico , abbiamo un Boldrino. Non che si sentisse la manca di un/una presidente/presidenta della Camera di sinistra con la fregola di dire al parlamento e al governo ciò che devono fare, ma è giusto ...

Redditi - in crescita i «Paperoni» trentini Oltre 2.600 persone con più di 120mila euro Nonesi poveri - Trento al top della classifica : ...© Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Angelo Conte Invio mail Follow @conteladige Caposervizio della redazione Cronaca di ...

Cultura : Addiopizzo per Palermo Capitale - visite e voli per i più poveri (2) : (AdnKronos) - "Quest’anno ci siamo chiesti come “Palermo Capitale della Cultura” possa avere un senso per i ragazzi con cui operiamo e le loro famiglie che vivono nel quartiere - si legge in una nota - Abbiamo così pensato che “Palermo Capitale della Cultura” possa essere anche un modo per vivere e

Ecco perché i poveri in Europa sono sempre più poveri : Un basso livello di formazione e un sistema che non aiuta le imprese allargano le distanze, secondo il rapporto della Banca Mondiale

Online i redditi dei politici - i più ricchi e i più poveri del «reame» : Come previsto dalla legge, sui siti internet di Camera e Senato sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di parlamentari, componenti del governo, dirigenti di partiti e di movimenti politici italiani. Sono quelle presentate nel 2017, e si riferiscono dunque al 2016. Non è una classifica degli stipendi, ma del reddito totale, anche derivante da altre fonti (affitti, lavoro da imprenditore…). Nel conteggio, rientra solo la paga ...

Online i redditi dei politici : i più ricchi e i più poveri del «reame» : Come previsto dalla legge, sui siti internet di Camera e Senato sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di parlamentari, componenti del governo, dirigenti di partiti e di movimenti politici italiani. Sono quelle presentate nel 2017, e si riferiscono dunque al 2016. Non è una classifica degli stipendi, ma del reddito totale, anche derivante da altre fonti (affitti, lavoro da imprenditore…). Nel conteggio, rientra solo la paga ...

Lavoro - fra precari - Neet e lavoro gabbia 5 - 7 milioni di poveri in più nel 2050 : Teleborsa, - Il mercato del lavoro resta un grande limite per l'Italia e, per assurdo, uno dei fattori che alimentano la povertà , perché dilagano non solo disoccupazione ed inoccupazione, ma anche ...

Lavoro - fra precari - Neet e "lavoro gabbia" 5 - 7 milioni di poveri in più nel 2050 : Il mercato del Lavoro resta un grande limite per l'Italia e, per assurdo, uno dei fattori che alimentano la povertà , perché dilagano non solo disoccupazione ed inoccupazione, ma anche precariato, ...

Se aumenta l'Iva - a pagare sono i più poveri : "Su i prezzi di carne - pesce e uova" : L’aumento dell’Iva colpirebbe anche beni di prima necessità come carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10 per cento e vino e birra con aliquota al 22% con effetti...