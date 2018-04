Afghanistan | l’ombra dell’Isis sul voto | kamikaze a Kabul e Baghlan | 40 morti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 aprile 2018) Un duplice attentato colpisce l’che si prepara alle elezioni del 20 ottobre. Aunsi è fatto esplodere tra la folla riunita fuori da una scuola femminile adibita a centro per la registrazione degli elettori. Il portavoce del ministero degli Interni, Najib Danish, ha riferito che il, a piedi, con indosso un giubbetto esplosivo, si è fatto saltare in aria fuori dall’istituto, situato in un distretto a maggioranza sciita. Il ministro della Sanità, Wahid Majroh ha fatto sapere che l’esplosione ha ucciso almeno 31 persone e ne ha ferite oltre 50. Lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità nell’attacco con un comunicato inviato all’agenzia di stampa Amaq. Una seconda esplosione è avvenuta in un centro elettorale di Pul-e-Khumri City, capoluogo della provincia settentrionale di: le autorità parlano di almeno seie ...