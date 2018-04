Addio alla Serie A - Benevento retrocesso : Roma, 22 apr. (AdnKronos) – Nonostante il successo per 1-0 contro il Milan a San Siro, prima vittoria stagionale in trasferta, il Benevento deve dire Addio alla Serie A. A condannare matematicamente la formazione campana alla retrocessione la vittoria del Crotone a Udine per 2-1 che porta il Benevento a -14 dal quartultimo posto quando mancano 4 giornate al termine della stagione. Il Benevento è fanalino di coda nella massima Serie con 17 ...

Castellammare - Pronti gli espropri per la realizzazione della seconda Foce del Sarno. Addio allagamenti? : Gli ultimi articoli di Cronaca Sversamenti illeciti sul Vesuvio, «è allarme!» Castellammare - Universiadi, lavori allo stadio Romeo Menti: via libera per la riqualificazione degli spogliatoi ...

Addio al ballerino e coreografo Marco Garofalo - una vita in tv dalla Carrà ad “Amici” | Guarda le foto : Addio al ballerino e coreografo Marco Garofalo, una vita in tv dalla Carrà ad “Amici” | Guarda le foto La sua ultima apparizione tv lo scorso febbraio, in uno stage coi ballerini dell’ultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi Continua a leggere

Finale di Scandal 7 - l’Addio alla serie in arrivo in Italia : Shonda Rhimes sulla redenzione di Olivia Pope : Il Finale di Scandal 7 segnerà l'addio alla serie di Shonda Rhimes: dopo 7 stagioni e 124 episodi dal 2012 ad oggi, il political drama che racconta le vicende della crisis manager Olivia Pope si chiude con un'operazione verità che mette a repentaglio la vita e la carriera di tutti i personaggi dello show. Il Finale della serie si intitola Over A Cliff, (Giù da una scogliera), citando il motto dei "Gladiatori" di Olivia, e va in onda il 19 ...

Euro Addio e ritorno alla LiraVantaggi e svantaggi. L'analisi L'incognita della classe dirigente : Alcuni invocano l’abbandono dell’Euro, ma quale sarebbe l’impatto sull’economia italiana? Ecco il primo studio che analizza pro e contro del ritorno alla Lira Segui su affaritaliani.it

“Addio maestro”. Tv e danza in lutto : se ne è andato un vero mito. Solo poco tempo fa l’avevamo visto ad Amici. Tristezza : “Ora fai ballare le stelle” : Mondo della danza e dello spettacolo in lutto stretto. La notizia della sua morte, che sta già facendo il giro della rete e dei giornali, è arrivata come un fulmine a ciel sereno: si è spento nella sua città natale, Roma, nelle prime ore del 19 aprile 2018 il ballerino, coreografo ed ex professore di Amici di Maria De Filippi Marco Garofalo. Aveva 61 anni. Da 40 anni esatti l’artista era nel mondo della danza. Ci era entrato a 21, ...

Salvo Sottile via dalla Rai?/ Un'altra “rogna” per Orfeo dopo l'Addio di Giacobbo : quel legame con Mediaset... : Salvo Sottile via dalla Rai? Un'altra “rogna” per Orfeo dopo l'addio di Giacobbo: quel legame con Mediaset... Le ultime notizie sul giornalista, conduttore di “Prima dell'alba”(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:30:00 GMT)

Bruno Sammartino è morto / Addio alla leggenda italiana del wrestling che divenne famoso in America : Bruno Sammartino è morto, Addio alla leggenda del wrestling italiano che era emigrato negli Stati Uniti a 15 anni. Detiene ancora il record di regno più lungo della storia della disciplna(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:59:00 GMT)

Pro Evolution Soccer 2019 : l’Addio di Konami alla Champions League è ufficiale/ Ne approfitta Fifa? : Pro Evolution Soccer 2019: l’addio di Konami alla Champions è ufficiale, ne approfitta Fifa? Termina dopo 10 anni la collaborazione fra la casa nipponica e la Federazione(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:32:00 GMT)

Choi Eun-hee - la musa - forzata - di Kim Addio alla stella che sedusse il dittatore : Gli amanti e il despota, il rapimento, la fuga. Una carriera folgorante, quella di una stella che brillava troppo. È morta Choi Eun-hee, una musa, una dea. Una vita romanzo, sì, ma anche la vita di un'...

Carte di credito - Addio firma : ecco quali circuiti aderiscono alla rivoluzione : La carta di credito è uno degli strumenti di pagamento più diffusi al mondo, anche se qui da noi in Italia i pagamenti con la moneta elettronica sono, in termini numerici, nettamente inferiori ...

Isabella Biagini/ Oggi i funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma : pochi vip e poca gente - un triste Addio : Isabella Biagini, Oggi 17 aprile 2018: si terranno alle 14 i funerali dell'attrice scomparsa sabato all'età di 74 anni. La cerimonia funebre alla Chiesa degli Artisti di Roma. (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:20:00 GMT)

L'Addio a Clara - giovane mamma stroncata dalla meningite : Martedì pomeriggio l'ultimo saluto a Clara Ravera, la donna di 36 anni di Masone (Genova) stroncata dalla meningite...