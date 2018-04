Addio a Verne Troyer | il Mini Me di «Austin Powers»

vanityfair

(Di domenica 22 aprile 2018) È morto all’età di 49 anni, l’attore affetto di nanismo diventato famoso nel ruolo diMe nella serie «». Pare che qualche giorno fa l’attore sia stato ricoverato per un trattamento sanitario. In passato aveva parlato dei suoi problemi con l’alcol che lo avevano portato a un ricovero in ospedale. «Depressione e suicidio sono problemi molto seri. Non sai mai quale tipo di battaglia stia attraversando qualcuno. Bisogna essere reciprocamente gentili. E sapere sempre che non è mai troppo tardi per contattare qualcuno per aiuto», si legge sul profilo Instagram dell’attore in un lungo post che dà il triste annuncio e racconta chi era. https://www.instagram.com/p/Bh2FcndHgkC/ Nato a Sturgis, in Michigan,era una delle persone più piccole del mondo (appena 81 centimetri di altezza) per colpa dell’acondroplasia (una forma ereditaria di nanismo che ...