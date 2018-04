Accordo Ue-Messico | stop dazi su pasta | gorgonzola e cioccolata

Commercio - Accordo Ue-Messico : stop ai dazi su quasi tutte le merci : MILANO - Mentre Donald Trump alza le barriere com merci ali e - tra le altre cose - è in attesa di una revisione degli accordi con i vicini nordamericani, Europa e Messico hanno raggiunto un accordo ...

Accordo UE-Messico - Coldiretti : via libera al Parmesano : Via libera al Parmesano, ai salamini italiani e al vino Dolcetto Made in Messico dove potranno essere prodotti e venduti senza limiti oltre il 90% degli 817 prodotti a denominazione di origine nazionali riconosciuti in Italia e nell’Unione Europea (293 prodotti alimentari e 523 vini): è quanto emerge da una prima analisi della Coldiretti sull’ultima proposta negoziale, in occasione dell’intesa politica sul nuovo Accordo tra Ue e ...