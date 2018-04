A New York sono state ritrovate 17mila spedizioni mai consegnate da un postino

Gli Mtv Video Music Awards tornano a New York : "Non c'è posto migliore di New York dove realizzare gli MTV VMAs in una delle location più iconiche al mondo". "Siamo veramente molto contenti del ritorno degli MTV VMAs a New York per l'annuale ...

TV - Rai5 : “Tre città - un secolo” alla scoperta di New York nel 1951 : New York, 1951. La Seconda guerra mondiale è alle spalle, nell’aria si respira voglia di novità e trasgressione. Una nuova generazione di artisti americani prepara il cammino verso quella che sarà la rivoluzione culturale degli Anni Sessanta. Sono i temi al centro dell’ultimo episodio della serie “Tre città, un secolo”, in onda lunedì 23 aprile alle 20.20 su Rai5. Nei locali della Grande Mela i più grandi jazzisti cambiano per sempre la ...

Gli Mtv Video Music Awards tornano a New York : Indietro 22 aprile 2018 2018-04-21T12:08:19+00:00 Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for MTV ROMA – L’edizione 2018 degli “MTV VMAs” tornerà a New York. L’appuntamento è per lunedì 20 agosto in diretta dal Radio City Music Hall. Nei giorni scorsi, nella grande mela è avvenuto un simbolico allunaggio sulla Avenue of the Americas per sancire il gradito […]

New York - rivoluzione a Central Park : stop alle auto dopo un secolo - : La circolazione dei veicoli, ancora permessa in alcune strade che attraversano il polmone verde della città, sarà vietata dal prossimo 27 giugno. Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio: "Ci sarà ...

Probabili Formazioni Portland Timbers-New York City - MLS 23-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Portland Timbers-New York City, MLS 2018, ore 00.00: analisi e pronostico della partita. David Villa in dubbio. Il weekend di Major League Soccer si conclude in Oregon con Portland Timbers che ospita New York City. E’ un testa-coda, o quasi: la formazione di Patrick Vieira è prima nella Eastern Conference con 17 punti in 7 partite ed è a +4 da Atlanta. New York è reduce dal pareggio per 2-2 proprio ad ...

La Bowie-mania invade una stazione del metrò di New York : L'installazione artistica è sponsorizzata dalla piattaforma di streaming Spotify e rimarrà esposta fino al 13 maggio, in occasione della mostra David Bowie is al Brooklyn Museum. 21 aprile 2018 ...

Ricky Powell per le strade di New York : L’Outdoor festival di Roma ospita le opere di Ricky Powell, fotografo newyorchese che ha seguito la scena musicale e artistica della sua città dagli anni ‘80 a oggi. Leggi

Crolla a New York United Rentals : In forte ribasso United Rentals , che mostra un disastroso -2,36%. L'andamento di United Rentals nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

New York : violenta contrazione per Mccormick : Retrocede molto Mccormick , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,94%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

New York : in acquisto Signet Jewelers : Seduta decisamente positiva per Signet Jewelers , che tratta in rialzo del 3,86%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Signet Jewelers più ...

New York : accelera Macy's : Brilla Macy's , che passa di mano con un aumento del 2,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

'David Bowie is here' l omaggio nella metropolitana di New York : Una stazione della metropolitana di New York dedicata a David Bowie, con immagini del Duca Bianco sui muri e sui biglietti emessi in suo onore. Si tratta della fermata Braodway-Lafayette, a pochi ...

Kubrick a 17 anni - lo sguardo su New York del maestro dell'immagine : Dal 3 maggio al Museum of the City of New York una mostra per conoscere il genio del grande schermo prima che diventasse tale. Prima di diventare regista, per cinque anni ha lavorato come fotografo ...