9 consigli cinici per combattere la cellulite

vanityfair

(Di domenica 22 aprile 2018) Poco conta che le beauty editor di tutto il mondo da sempreno di trattare il problema tutto l’anno. L’urgenzascatta con i primi raggi di sole ed ecco che l’estetista, depositaria in un sapere ignoto alla moltitudine, l’arte del massaggio, diventa la guru, la confidente, la salvatrice da un destino infame e ingiusto. Alle sue dritte esperte si affidano le ultime speranze di chi per risolvere la questione gambe gonfie, ritenzione idrica, buccia d’arancia efarebbe andare in rosso il conto in banca. «Laè un grande classico che si ripropone ciclicamente ogni anno in primavera, paradossalmente le italiane sono più ossessionate con il corpo che con il viso, la ruga non è causa di stress quanto i buchetti sul sedere», conferma Cristina Fogazzi, in arte L’estetista cinica, che con il suo linguaggio, crudo, zero ...