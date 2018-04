...principale preoccupazione consiste nell'aiutare a risolvere queste questioni prima che l'inasprimento ...

Milan - frattura a 2 vertebre lombari per Biglia : Dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Benevento, una nuova brutta notizia si abbatte sul Milan: Lucas Biglia ha subito “la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari” a seguito di uno scontro di gioco durante il match di ieri. E’ quanto sottolinea il bollettino medico sul giocatore argentino riportato sul sito del club. (AdnKronos) L'articolo Milan, frattura a 2 vertebre lombari per Biglia sembra ...

Pari tra Cagliari e Bologna : E' terminato a reti inviolate il lunch match della quintultima giornata della serie A. Alla Sardegna Arena non sono andati oltre lo 0-0 il Cagliari e il Bologna. Molte recriminazioni, pero', per i ...

Cosa spinge i ricconi del calcio a investire nella serie B belga : Secondo Petrovic, però, i calciatori che oggi il mondo pallonaro invidia al Belgio, di fatto, si sono formati all'estero, un po' come accadeva una volta in Italia, dove francesi, argentini, tedeschi ...

La Roma mitologica e feroce di Picca : ... il tempo necessario prima che si formasse un piccolo strato di brina sul viso… e come i criminali della banda Cimino, pronti a tutto pur di sfidare il mondo, e non soccombere da vinti. E' una ...

Giornata della Terra - l'alfabeto ambientalista di Possibile : Serve investire in una riconversione ecologica di tutta l'economia: il processo di riconversione sarà esso stesso fonte di lavoro buono, stabile e pulito. Beatrice Brignone Andrea Maestri AIUTACI a ...

Ue-Messico - stop a barriere commercio : BRUXELLES, 22 APR - L'Ue e il Messico hanno raggiunto un accordo politico per l'eliminazione di numerosi ostacoli agli scambi commerciali. Lo ha reso noto la Commissione europea il cui presidente, ...

Ai più poveri solo 1 - 8% dei redditi : ROMA, 22 APR - Si allarga il divario in Italia tra chi ha redditi più alti e chi non riesce ad arrivare alla fine del mese: il decile più povero delle popolazione - secondo le tabelle appena ...

Fed Cup 2018 - Tathiana Garbin : “Il Belgio ha meritato di vincere - è giusto riconoscerlo” : Non è riuscito il “miracolo sportivo” all’Italia di Fed Cup a Genova: è il Belgio ad aggiudicarsi la sfida valida per i play-off/promozione per il World Group 2019, disputata sulla terra rossa di Valletta Cambiaso. Nel confronto tra le numero uno delle due compagini, Elise Mertens ha superato per 6-3 6-1, in un’ora e 18 minuti, Sara Errani cogliendo il terzo e decisivo punto per la formazione guidata dal capitano Ivo Van Aken e ...

MotoGP - Griglia di partenza GP Americhe : l’orario della gara e come vederla in tv su TV8 : Alle ore 21.00 (italiane), in questo 22 aprile, prenderà il via il GP delle Americhe, sul tracciato di Austin (Stati Uniti). Ci attende una grande sfida tra i centauri della classe regina e l’osservato speciale sarà Marc Marquez. Lo spagnolo, penalizzato dalla direzione gara per aver ostacolato nel giro di lancio Maverick Vinales perdendo la pole in favore proprio del pilota della Yamaha, è il favorito n.1 del round stelle strisce nonostante ...

Cagliari-Bologna finisce a reti bianche : Una partita senza grandi emozioni finisce in parità. Risultato che va bene al Bologna, ma lascia i sardi con qualche preoccupazione per il finale di campionato. Un gol annullato a Sau

Il giornalismo contro la mafia. Appuntamento con #vivalitalia #abbassolamafia : Sarà una giornata particolare, quella di martedì 24 aprile all’Agenzia Italia. Dalle 9 si parlerà di mafia, di giornalismo e mafia. Di giornalisti che facendo il proprio lavoro combattono la mafia, offrendo ai magistrati e ai cittadini un servizio straordinario per la difesa della legalità. Sarà una puntata unica di Viva l’Italia, in diretta streaming sul sito dell’Agi e su Facebook, condotta ...

Domenica Live - Francesca Cipriani spiazza Barbara d’Urso : l’imprevisto in diretta : Francesca Cipriani spiazza Barbara d’Urso a Domenica Live: l’ex naufraga arriva in ritardo durante la diretta Francesca Cipriani oggi è stato letteralmente l’ospite più atteso di Domenica Live. L’ex naufraga, infatti, presentata da Barbara d’Urso, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in studio dopo il video riassunto della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Qualcosa, però, […] L'articolo Domenica Live, ...

Stupro alla Caffarella a Roma - per ora ha pagato solo la vittima - ancora nessun risarcimento : Stupro alla Caffarella a Roma, per ora ha pagato solo la vittima, ancora nessun risarcimento I colpevoli non hanno i mezzi per pagare. Per loro deve farlo lo Stato ma l’Avvocatura ha fatto ricorso ed è tutto congelato. La vittima ha pagato invece 3mila euro. Continua a leggere

Bullismo - 17enne vittima dei compagni di scuola a Lecce. Botte e umiliazioni : “La sua maglia usata per pulire la lavagna” : Il giovane ha sempre negato tutto. Fino a quando il 7 aprile la madre ha ricevuto un video su Whatsapp che ritraeva il figlio vittima di un compagno che lo prendeva a calci e lo minacciava con una sedia. Secondo la famiglia, il figlio 17enne avrebbe subito soprusi, umiliazioni e Botte fin dall’inizio dell’anno nella sua scuola a Lecce. Il filmato ricevuto dalla madre sarebbe stato girato da un amico del giovane che ha cercato in questo modo di ...