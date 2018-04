22 aprile | un anno fa ci lasciava Michele Scarponi Un ricordo più vivo che mai

oasport

(Di domenica 22 aprile 2018) Sempre pronto alla battuta, mai una parola fuori posto. Un ragazzo che faceva gruppo, come si suol dire, e che attirava per la sua semplicità e coinvolgente simpatia. Rispettato dal plotone al completo, in ogni corsa lo trovavi sorridente, nonostante le fatiche quotidiane, pronto a scherzare con chiunque dei suoi avversari. Una persona buona e non sono frasi di circostanza. Questo era, che si è spento tragicamente unfa, quando si allenava nella sua Filottrano, investito mentre faceva ciò che amava: andare in bicicletta. Un evento tragico che colpi anche l’investitore, Giuseppe Giacconi, che mai è riuscito a darsi pace per l’accaduto e morto per un male incurabile nel febbraio 2018 a 57 anni. Quel maledetto incidente stradale che ha privato il vincitore del Giro d’Italia del 2011 dell’ultima esibizione da capitano nella Corsa Rosa del centenario. ...