Windows 10 | Microsoft sta lavorando al tema scuro per l’Esplora File

Windows 10 Mobile : terminate anche le ultime scorte sul Microsoft Store USA : Il 24 febbraio di quest’anno Microsoft rese nuovamente disponibili sul proprio Store online localizzato in USA tutta la propria gamma Lumia lanciata nel 2015. anche se in quell’occasione non fu rilasciato un comunicato ufficiale, era abbastanza ovvio che si trattava soltanto delle ultime scorte e non di certo di un’eventuale “resurrezione” degli smartphone by Redmond soprattutto se si conta la disastrosa situazione ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi la disponibilità di un nuovo aggiornamento per la UWP ufficiale di Microsoft To-Do, il servizio targato Redmond utile a realizzare appunti e liste che vengono sincronizzate costantemente su tutti i dispositivi. La nuova versione, numerata 1.29.1804.18002, è stata rilasciato sia per Windows 10 che per Windows 10 Mobile e, fortunatamente, è stato accompagnato da un changelog ufficiale. Novità Sottoattività – Da ...

Microsoft spiega perchè Windows 10 Redstone 4 è stato positicipato : Internamente Microsoft aveva fissato il 10 aprile 2018 come data di rilascio al pubblico di Windows 10 Redstone 4 salvo poi cambiare totalmente idea posticipando il tutto ad una data indefinita. Anche se sapevamo che il cambio di rotta fosse dovuto a un bug scoperto dagli ingegneri di Redmond, non conoscevamo comunque tutti i particolari e le informazioni in merito. Fortunatamente a fare chiarezza ci ha pensato Dona Sarkar, la responsabile del ...

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...

Anche Instagram Rimosso Dal Microsoft Store Per Windows 10 Mobile : Instagram abbandona Windows 10 Mobile: rimossa l’app ufficiale dal Microsoft Store. Addio all’applicazione ufficiale di Instagram per Windows 10 Mobile Instagram Windows 10 Mobile non più disponibile Continua l’inarrestabile declino del sistema operativo Windows 10 Mobile. Nelle scorse ore Anche l’app ufficiale di Instagram è stata rimossa dal Microsoft Store. Sono mesi, anzi anni che sostengo che Windows 10 […]

Windows 10 : Microsoft porta i Sets nei programmi Office : Con Redstone 5 Microsoft sembra voler rendere la funzionalità Windows Sets molto utile per la produttività modificando radicalmente l’esperienza utente di Windows 10. Dopo aver visto le decine di novità introdotte con la build 17639 nel nostro articolo di approfondimento, è arrivato il momento di vedere il changelog dell’ultima build rilasciata per gli utenti Insider iscritti al ramo di distribuzione Skip Ahead: la 17643. Con il ...

Windows non è più il settore principale di Microsoft secondo un ex-dipendente : La recente riorganizzazione aziendale di Microsoft eseguita dal suo CEO Satya Nadella ha cambiato radicalmente le varie classi dirigenti con Terry Myerson licenziato e Panos Panay, il padre dei Surface, promosso. secondo Tim Sneath, un ex dipendente che ha lavorato a Redmond per 17 anni e successivamente assunto da Google, Microsoft sotto la gestione di Nadella è stata completamente stravolta e l’ultima rivoluzione dirigenziale ne è la prova. ...

Windows 10 : Microsoft interrompe il supporto per Anniversary update : Se possedete un PC o tablet Windows 10 che non aggiornate da parecchio tempo forse è adesso arrivato il momento di passare a una versione successiva del sistema operativo di Microsoft. Il Colosso di Redmond, infatti, a partire da oggi non supporterà ufficialmente Anniversary update (conosciuto anche con l’abbreviazione AU) non rilasciando più i classici aggiornamenti cumulativi mensili utili a risolvere eventuali bug e/o problemi di ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Microsoft To-Do, la “nuova” app targata Redmond utile a creare e gestire promemoria con il supporto alla sincronizzazione tra più dispositivi, si è aggiornata quest’oggi sul Microsoft Store. La nuova versione, numerata 1.28.10961.0, è disponibile al download da pochissime ore per Windows 10 e Windows 10 Mobile ed è stata, fortunatamente, accompagnata da un changelog ufficiale. Novità Ricerca migliorata – Cerchi ...

Arrivano sul Microsoft Store le prime PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : IL 26 marzo Microsoft ha pubblicato le prime Progressive Web App sul proprio Store rendendole disponibili non solo per Windows 10 ma anche, molto stranamente, per il defunto Windows 10 Mobile. Attualmente sono state rilasciate poco più di 10 applicazioni e risultano essere già installabili e indicizzate dallo Store. Potrete infatti anche cercare il nome dalla barra di ricerca e vi apparirà la PWA desiderata proprio come una normalissima app ...

Windows 10 : Microsoft testa gli annunci pubblicitari nell’app Posta e Clendario : Sembra che Microsoft abbia trovato un nuovo modo per monetizzare Windows 10, compito affidato da Microsoft all’ex dirigente di Windows Phone Joe Belfiore. Sempre più utenti riferiscono su Reddit di aver ricevuto una spiacevole sorpresa quanto hanno aperto l’app Posta e Calendario preinstallata in tutti i PC e tablet Windows 10. A quanto pare, nella parte inferiore, appena sopra all’icona delle imPostazioni, è stato inserito un banner che ...

Microsoft Store : un nuovo bug affligge Windows 10 e Windows 10 Mobile : Brevissima flash news per informarvi che da ieri sera l’app di sistema del Microsoft Store presenta un nuovo bug su Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One. Provando infatti a cercare un’app o un gioco tramite la barra di ricerca e cliccando sul tasto a forma di lente d’ingrandimento posto in alto, appare un messaggio di errore che ci invita a controllare l’ortografia di ciò che abbiamo scritto nonostante quest’ultimo sia corretto. Qui sotto ...

Satya Nadella - CEO di Microsoft - : ”Windows 10 Mobile non è morto - in arrivo novità in estate” : Lo so, appena avete letto il titolo di questo articolo siete svenuti e probabilmente credete ancora di stare sognando. Eppure, è tutto vero: Satya Nadella, il CEO del Colosso di Redmond, ha appena dichiarato ai giornalisti di Aprilfool.com che Windows 10 Mobile non è assolutamente morto e che Microsoft è intenzionata a rilasciare novità sia hardware che software durante questa estate. Per quanto concerne la produzione di nuovi dispositivi, è ...

Fallimento Windows Phone : ex dirigente Microsoft incolpa gli OEM : Dopo aver analizzato le parole di Terry Myerson che attribuiva la colpa del Fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile a Windows CE e alla sua gestione business, un altro ex dipendente Microsoft esprime il proprio parere. Brandon Watson è stato Senior Director di Windows Phone tra il mese di marzo del 2010 e il mese di febbraio del 2012 con una responsabilità diretta nella gestione dello sviluppo della piattaforma. Rispondendo su Twitter ad ...