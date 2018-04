Windows 10 | il restyling di Cortana adesso disponibile su Fall Creators Update

surface-phone

(Di sabato 21 aprile 2018) Se avete già installato sul vostro PC10 Redstone 4 grazie alle ISO oppure al programma Insider questa non è una novità, ma se avete preferito aspettare il rollout pubblico allora sicuramente lo sarà. Con Redstone 4, infatti, Microsoft ha effettuato uncompleto della sezione “Appunti” di, tale rinnovamento grafico, è stato esteso anche amediante un aggiornamento lato server rilasciato appena poche ore fa. La nuova UI risulta decisamente più accattivante della precedente e, sebbene non abbia introdotto nuove funzionalità, ne ha migliorato sensibilmente l’aspetto estetico oltre che la facilità con cui è possibile accedere alla varie feature. Scendendo nel particolare, la sezione Appunti possiededei colori più chiari e brillanti (invece del classico nero e grigio) ed è stata suddivisa in due differenti ...