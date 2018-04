Wifi gratis sulla spiaggia | la Regione determina il budget Vesprini | Porto San

In arrivo i finanziamenti dell'UE per Wifi gratis nei comuni : Si chiama wifi4EU l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per promuovere l’installazione di wifi negli spazi pubblici della città. Sono 120 milioni di euro le risorse messe a disposizione nel periodo 2017/2019 per favorire il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di dotare, entro il 2020, tutte le città ed i paesi europei di almeno un punto di accesso gratuito a internet in spazi ad uso della collettività. L'iniziative risponde ...

Wifi gratis nei comuni - ecco come ottenere i fondi dell'Europa : Arrivano i primi bandi per ottenere i buoni della Commissione europea a sostegno dell'installazione di Wifi gratis in spazi pubblici delle città

Wifi gratis nei comuni - ecco come ottenere i fondi dell’Europa : L’Europa vuole promuovere il Wifi gratis nei comuni È ai blocchi di partenza il progetto Wifi4Eu, con cui la Commissione europea assegnerà risorse ai comuni per installare connessioni internet senza fili gratuite. Con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto anticipato da Wired, Bruxelles ha lanciato il portale su cui città e paesi del vecchio continente potranno fare richiesta per un buono da 15mila euro per installare punti Wifi in ...

Come diminuire consumo batteria smartphone : l’App che monitora GPS e Wifi gratis : Volete diminuire il consumo della batteria del vostro smartphone Android? Quest’applicazione completamente gratuita vi permette di monitorare il GPS e la scansione del Wifi.Se siete utenti un po’ “smanettoni” vi sarete sicuramente accorti che nonostante il vostro smartphone android sia piuttosto recente, il livello dell’autonomia della batteria a volte non riesce a seguire le vostre esigenze.Infatti le applicazioni ...

Milano - come accedere al Wifi gratis dell’Atm in metropolitana : (Foto: Diletta Parlangeli) Dal 21 febbraio, chi si trova nelle banchine e nei mezzanini della stazione metro di Milano Duomo M1 e M3 può accedere al servizio wifi gratuito. A partire da marzo questa possibilità verrà estesa anche alla stazione di San Babila (M1) e ad aprile anche alla stazione Cadorna (M1 e M2). L’Azienda trasporti milanesi (Atm), grazie alla collaborazione con Fastweb, intende coprire l’intera rete meneghina. Lo scopo di questa ...