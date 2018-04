Welfare | tasse | burocrazia e lavoro | ecco i temi caldi del programma di

Cgia : più tasse e meno Welfare - 18 milioni di italiani a rischio povertà : Cgia : più tasse e meno welfare , 18 milioni di italiani a rischio povertà In Italia la pressione tributaria (peso solo di imposte, tasse e tributi sul Pil) è al 29,6% (2016). In Ue nessun altro Paese ha avuto una quota così alta. Continua a leggere

Fisco - Cgia : più tasse e meno Welfare - 18 milioni di italiani a rischio povertà : "In via generale - prosegue in una nota la Cgia - questa operazione è stata perseguita attraverso "uno smisurato aumento delle tasse , un forte calo degli investimenti pubblici e un corrispondente ...

