Volley | Europei Under 17 | l' Italia lotta ma sul tetto d' Europa c' è la Russia

Volley femminile - Europei U17 : l’Italia per una vittoria storica - che Finale contro la Russia. Omoruyi e compagne per l’impresa : L’Italia affronterà la Russia nella Finale degli Europei U17 di Volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) le azzurrine scenderanno in campo a Sòfia (Bulgaria) con l’obiettivo di conquistare un trofeo che manca addirittura dal 2001. Da quest’anno la rassegna è riservata alle under 17 mentre fino allo scorso anno era dedicata alle under 18 e la nostra Nazionale ha perso ben tre finali nelle ultime quattro edizioni: 2011 ...

Volley : Europei Under 17 - per le azzurre continua il sogno : sono in finale : LA CRONACA DEL MATCH - Nessuna variazione nella formazione iniziale per Marco Mencarelli, che ripropone il sestetto schierato nella vittoriosa sfida con la Germania. La Bulgaria, trascinata da un ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia-Russia - la Finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire le azzurrine : L’Italia affronterà la Russia nella Finale degli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine affronteranno le pari età russe nel match che assegna il titolo: le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno tutte le carte in regola per regalarci una grande gioia. Di seguito la Data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Russia, Finale degli Europei U17 2018 di Volley femminile. La partita sarà ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia scatenata - azzurrine in Finale! Stesa la Bulgaria - ora sfida alla Russia : L’Italia si è qualificata alla Finale degli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia le azzurrine hanno sconfitto la Bulgaria per 3-1 (21-25; 25-22; 25-10; 28-26) e si sono così guadagnate la sfida conclusiva contro la Russia che ha invece regolato la Turchia per 3-0. Le ragazze di coach Marco Mencarelli scenderanno in campo domani pomeriggio con l’obiettivo di conquistare l’ambito trofeo. La nostra Nazionale ha dovuto faticare ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia vola in semifinale da prima del girone - travolta la Germania : L’Italia continua a volare agli Europei U17 di Volley femminile. Le azzurrine sconfiggono la Germania con un netto 3-0 (25-16; 25-11; 25-13), infilano la quinta vittoria consecutiva e chiudono il girone al primo posto. Le ragazze di coach Marco Mencarelli ora se la vedranno contro la seconda classificata della Pool A (la vincente di Bulgaria-Serbia se il match non terminerà al tie-break, altrimenti la Slovenia) mentre dall’altra ...

Volley : Europei Under 17 - le azzurre battono l'Ucraina e sono in semifinale : SOFIA , BULGARIA, - Missione compiuta per l' Italia di Marco Mencarelli che, battendo l' Ucraina con un netto 3-0, ha conquistato, con una giornata di anticipo, l'accesso alle semifinali del ...

Volley : Europei Under 18 - il titolo va alla Germania : ZLIN , REPUBBLICA CECA, - È la Germania la nazionale vincitrice del Campionato Under 18 maschile , svoltosi in Repubblica Ceca e Slovacchia. I tedeschi in finale hanno avuto la meglio sui cechi ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia a valanga sulla Turchia - azzurrine vicine alle semifinali : L’Italia infila la terza vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-15; 25-16; 14-25; 25-18) e si confermano in testa al girone, ormai a un passo dalle semifinali. Le ragazze di coach Mencarelli hanno dominato i primi due set, hanno accusato un black-out nella terza frazione prima di chiudere agevolmente i conti. Doppia cifra per i martelli Loveth ...

Volley - Europei U18 2018 : Italia di bronzo - Stefani e Michieletto stendono la Russia. Germania Campione : L’Italia conquista la medaglia di bronzo agli Europei U18 di Volley maschile. A Zlin (Rep. Ceca) gli azzurrini hanno sconfitto la Russia per 3-1 (25-22; 23-25; 25-23; 25-17) e riescono così a salire sul podio nella rassegna continentale di categoria. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sono riusciti a limitare i 14 muri degli avversari, show dello scatenato opposto Tommaso Stefani (25 punti, 43% in attacco, 3 muri) e dei martelli ...