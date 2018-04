notizie.tiscali

: Visco,crescita senza dimenticare vincoli - RadioLondra_ : Visco,crescita senza dimenticare vincoli - TutteLeNotizie : Visco,crescita senza dimenticare vincoli - finanza24 : Visco,crescita senza dimenticare vincoli - -

(Di sabato 21 aprile 2018) ANSA, - WASHINGTON, 21 APR - ''E' presto per dire cosa il nuovo governo farà per far crescere l'economia, che è essenziale''. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio. ''Non si possonoche ci sono. Sono sicuro che il prossimo governo ne prenderà atto e ...