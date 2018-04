VIDEO Marc Marquez danneggia Maverick Vinales in qualifica e viene mandato a quel paese

Juventus - Marchisio ko : Dybala si o no? Le ultime di formazione contro il Napoli VIDEO : Dopo l'allenamento di questo pomeriggio la Juve si è trasferita in ritiro per continuare la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Napoli. I bianconeri lavoreranno anche domani mattina quando sara' in programma la rifinitura all'Allianz Stadium. Dunque solo dopo la sessione di lavoro di domenica mattina, Massimiliano Allegri decidera' quale sara' la formazione della sua #Juventus. Infatti, in questo momento i dubbi per i bianconeri sono ...

Il Segreto trame Spagna : la fuga di Marcela e Matias - Emilia e Alfonso seviziati VIDEO : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata dell'avvelenamento di Consuelo [Video]. Le trame iberiche svelano che Matias e Marcela scompariranno nel nulla, mentre Fè si risvegliera' dal suo stato comatoso. Anticipazioni Il Segreto: Fè si risveglia, la fuga di Matias e Marcela Le anticipazioni delle puntate [Video] de Il Segreto trasmesse ...

Marco Garofalo e la rabbia di Sonia Bruganelli : 'Tanto affetto solo ora' VIDEO : A diverse ore dalla divulgazione della notizia che vede l'ex-professore di 'Amici di Maria De Filippi', #Marco Garofalo, spegnersi all'eta' di 62 anni, la moglie di Paolo Bonolis, #Sonia Bruganelli, si è scagliata online contro l'ipocrisia dimostrata da alcuni conoscenti dello scomparso ex-professore di 'Amici'; ecco cosa ha rilasciato per iscritto la consorte del conduttore di 'Ciao Darwin'. Sonia e il tweet sibillino sulla morte di Garofalo: ...

Amici - Marco Garofalo : morto il coreografo/ VIDEO - Pascal Talarico : “Ha rivoluzionato la danza in tv” : Si è spento alla soglia dei suoi 62 anni il ballerino e coreografo Marco Garofalo, il re della danza televisiva da Raffaella Carrà ad Amici passando da Ciao Darwin(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:09:00 GMT)

Marco Masini canta Tiziano Ferro : il VIDEO in Xdono : Marco Masini canta Tiziano Ferro: la canzone scelta, tra i brani del repertorio del cantautore di Latina, è Xdono. Il singolo che ha lanciato Tiziano Ferro in radio e sul mercato discografico italiano, nell'ormai lontanissimo 2001, rivive su YouTube in una cover interpretata da Marco Masini. All'inizio del mese di aprile, Masini ha proposto ai suoi seguaci la clip, spiegando come è nato il progetto, l'idea e perché ha scelto di rivisitare ...

Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti (VIDEO) - il primo film italiano targato Netflix : Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti. Questi sono gli attori e il titolo del primo film italiano annunciato da Netflix all'evento romano di oggi, See Whats Next, e che vedremo già il prossimo maggio. La piattaforma continua a credere nel nostro Paese e dopo il successo di Suburra La Serie (annunciata già la seconda stagione) e al cospetto del debutto di Baby, la serie dedicata allo scandalo dei Parioli, sembra ...

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ballo “hot”/ VIDEO - “Voi mi ringrazierete” : l'ironia del ballerino : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il balletto in studio, durante la finale dell'Isola dei Famosi diventa "hot". La presa di Dirty Dancing con lato b in mostra. (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:11:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ VIDEO - tapiro in diretta per Alessia Marcuzzi e bacio alla Cipriani : STRISCIA la NOTIZIA ALL'ISOLA dei FAMOSI: irruzione in diretta nella puntata della finale. Valerio Staffelli consegna il tapiro ad Alessia Marcuzzi, poi bacia Francesca Cipriani(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 00:18:00 GMT)

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : "Dopo gli attacchi personali ho smesso di guardare la tv. Nel 2019 vorrei Cristina D'Avena!" (VIDEO) : A due giorni dalla finale di un'Isola dei Famosi decisamente difficile da condurre, Alessia Marcuzzi si è confidata a Verissimo: la presentatrice, davanti a Silvia Toffanin, non ha nascosto l'amarezza che gli attacchi subiti in seguito al cosiddetto "canna-gate" le hanno provocato."Mi è dispiaciuto il fatto che potesse offuscare tutto il programma", ha rivelato. "Mi dispiaceva non dare spazio alle vere cose dell'Isola, ai concorrenti ed alle ...

Alessia Marcuzzi piange a Verissimo : dal canna-gate alle parole della figlia (VIDEO) : Alessia Marcuzzi piange a Verissimo. La conduttrice è arrivata a poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi davvero provata e stremata da mesi che ha definito belli ma davvero molto complicati e in cui l'unico raggio di sole sono state le risate che le ha fatto fare Francesca Cipriani. Alessia Marcuzzi non svela il nome del suo preferito ma sicuramente da questa affermazione possiamo capire che si tratta proprio di lei, l'ex gieffina ...

UeD : Marco Firpo ha subito un delicato intervento al cuore - ecco come sta VIDEO : eccoci con un consueto appuntamento dedicato al gossip, e in particolare a #Marco Firpo, cioè ad un protagonista del popolare programma televisivo “Uomini e Donne”, trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Purtroppo arriva una bruttissima notizia, perché il cavaliere ligure del Trono Over ha rischiato di morire. L’ex fidanzato di Gemma Galgani è stato operato d’urgenza per la seconda volta come avranno sicuramente notato ...