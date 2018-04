Video di Rita Pavone ad Amici 17 | una prova corale che spacca! Zic promosso ma…

Zic contro Carlo Di Francesco - la richiesta per Margherita di Cocciante : “Voglio rischiare e cantare pezzi miei” (Video) : Zic contro Carlo Di Francesco, il professore ha chiesto al concorrente si cantare Margherita di Cocciante, dopo l'esibizione corale della squadra bianca. Al termine della prima fase, durante la quale la squadra dei Bianchi si è esibita insieme a Rita Pavone, Zic non ha immediato accesso alla seconda fase del programma: ad impedirlo è Carlo Di Francesco, che vuole riascoltare il cantante dei Bianchi da solo. Il professore Di Francesco ...

I successi di Rita Pavone ad Amici 2018 con la squadra Bianca - dal Ballo del mattone a Cuore (Video) : Il terzo serale si è aperto all'insegna di un medley dei maggiori successi di Rita Pavone ad Amici 2018: nella puntata in onda su Canale5 sabato 21 aprile, l'eterna ragazzina della canzone italiana si è esibita come prima ospite del talent show portando sul palco alcune delle sue più grandi hit. La Pavone si è esibita in una prova corale con i concorrenti della squadra Bianca duettando con tutti i cantanti: la performance canora è stata ...

Emanuela Orlandi rivelazione shock fratello : Video verità in un fascicolo : l giornalista e scrittore italiano Andrea Purgatori si è occupato in una nuova puntata di Atlantide di uno dei casi più misteriosi della cronaca italiana e sul quale ancora oggi, nonostante il passare degli anni, non si riesce a fare luce: la scomparsa di Emanuela Orlandi, la 15enne figlia di un dipendente del Vaticano, sparita nel nulla il 22 giugno del 1983. Nella puntata, andata in onda mercoledì 18 aprile, Purgatori ha ripercorso la ...

Asl Taranto - irregolarità nelle gare di appalto/ Video - Striscia la Notizia : Rossi - “sanzioni e sospensioni” : Asl Taranto, irregolarità nelle gare di appalto: l'inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio, intervista il direttore generale Rossi sul caso "appaltopoli" in Puglia.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:10:00 GMT)

Second l’autorità olandese per il controllo dei Videogames alcuni titoli violano le regole sul gioco d’azzardo. Le possibili implicazioni : Secondo la Dutch Gaming Authority, l’ente olandese che si occupa di effettuare verifiche sui titoli in commercio nei Paesi Bassi alcuni videogiochi hanno caratteristiche che li rendono paragonabili al gioco d’azzardo. Seguici su Instagram! Già lo scorso anno, con l’uscita di Star Wars Battlefront 2, il gioco ispirato alla saga di Guerre Stellari, era salito alla […] L'articolo Second l’autorità olandese per il controllo dei ...

Asl Taranto - gara d'appalto da 3 - 5 ml sospetta?/ Video Striscia la Notizia : Pinuccio svela nuova irregolarità : Asl Taranto, gara d'appalto da 3,5 ml sospetta? Nuovo servizio di Striscia la Notizia, Pinuccio rivela nuova presunta irregolarità nel servizio in programma stasera(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Domenica Live Iva Zanicchi ecco la verità sul Video era tutto uno scherzo : Iva Zanicchi è stata ospite a “Domenica Live” e racconta la verità sul video che gira sul web. Sono passati 18 anni da quella famosa “ipnosi”, avvenuta in diretta a “Carramba” che consacrò la Zanicchi icona del web con un video diventato virale nel corso del tempo: la cantante, ipnotizzata da un mago spagnolo, sembrava preda di un impellente bisogno fisiologico e finiva per accovacciarsi dietro una poltrona per soddisfarlo : il mago spagnolo non ...

Iva Zanicchi svela la verità sul famoso Video di Carramba : Domenica Live: Iva Zanicchi spiega cosa è successo a Carramba L’intervista di Iva Zanicchi fatta da Barbara d’Urso oggi a Domenica Live è stata molto esilarante in quanto ha svelato la verità sul famoso video girato a Carramba che sorpresa da Raffaella Carrà e ha fatto anche una gaffe in diretta. Barbara ha infatti affermato che ci sarebbe stato un servizio in cui il suo parroco Don Elio l’aveva ricordata e Iva, emozionata, ...

Roma - Pau dei Negrita cade durante la data romana al Palalottomatica Video : Una brutta caduta che l'ha costretto a ricorrere alle cure mediche e che ha messo in dubbio fino all'ultimo la data milanese di ieri sera ad Assago. 'Sono bombardato di farmaci, ma sono in piedi', ...

DIRETTA/ Atalanta-Inter (risultato finale 0-0) streaming Video e tv : parità a Bergamo! : DIRETTA Atalanta Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby lombardo di Serie A, 32^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:35:00 GMT)

Orari differita Tv8 F1 di qualifiche e corsa della Cina Video : Dopodomani sabato 14 e domenica 15 aprile torna la #Formula 1 con il Gran Premio della Cina 2018, che si correra' sulla pista del circuito di Shanghai [Video]. Mancano poco meno di 24 ore all'inizio del weekend del terzo appuntamento del Mondiale di F1, con il via alle prime due sessioni di prove libere del venerdì. A sorpresa, la Ferrari si presenta come la monoposto da battere, dopo le vittoria in Australia e in Bahrain, entrambe battezzate da ...