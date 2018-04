Vicini insospettiti dal forte odore | polizia trova un cadavere mummificato in casa

today

: #cronaca #bitonto Il calvario invisibile dell'uomo rimasto solo e ritrovato morto in casa da venti giorni. La tragi… - daBitonto : #cronaca #bitonto Il calvario invisibile dell'uomo rimasto solo e ritrovato morto in casa da venti giorni. La tragi… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Orrore in un appartamento di via Tripoli 134 a Torino, dove nella serata di ieri, venerdì 20 aprile 2018, è stato rinvenuto ildi un donna anziana, le cui generalità per ora non sono state rese note dalla...