Verissimo | Stefano De Martino | “Sono single L’amore è una fregatura”

Stefano De Martino a Verissimo : dopo l’Isola dei Famosi sgridato da Belen : Isola dei Famosi, Stefano De Martino a Verissimo: il rimprovero di Belen al suo rientro in Italia Ospite a Verissimo oggi Stefano De Martino ha avuto modo di raccontare a Silvia Toffannin la sua esperienza in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi. Quello che lo ha messo veramente ha dura prova è stato trascorrere tanto […] L'articolo Stefano De Martino a Verissimo: dopo l’Isola dei Famosi sgridato da Belen proviene da ...

“Giù le mani!”. Verissimo - Simone Barbato inferocito. Ospite di Verissimo l’ex naufrago rivela tutta la verità su quello che è successo all’Isola dei Famosi e Stefano De Martino gli dà ragione. Silvia Toffanin particolarmente contrariata : La sua uscita dall’Isola dei Famosi è stata particolarmente infelice. Simone Barbato è passato alla storia come il concorrente più scorbutico della storia del reality. Dopo settimane di permanenza non è infatti riuscito a instaurare un buon rapporto con gli altri naufraghi e alla fine se ne è andato senza salutare nessuno, insomma il suo messaggio è stato chiaro e adamantino: “Con voi non voglio avere nulla a che fare”. Ovviamente la cosa ...

Verissimo - Stefano De Martino su Alessia e Jonathan : “Clima teso” : Alessia Mancini e Jonathan: Stefano De Martino a Verissimo rivela le news Come ogni sabato, anche oggi Stefano De Martino è intervenuto a Verissimo e ha parlato anche del rapporto conflittuale tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian, scoppiato durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Prima di tutti l’inviato del reality di Canale 5 ha svelato che pochi minuti fa (in Honduras è ancora mattina presto) la sveglia lo ...

Stefano De Martino presenta Belen Rodriguez - imbarazzo a Verissimo. Lei gli manda una freccitina - lui risponde a tono : Belen a Verissimo viene presentata dall'ex marito Stefano De Martino. Il faccia a faccia è sembrato piuttosto imbarazzante, soprattutto per la showgirl argentina che ha lanciato una...

Belen e Stefano - siparietto con frecciatina a Verissimo. Incredibile ma vero : Silvia Toffanin si collega con l’Isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. Subito dopo - lei - dice quella cosa che manda in tilt i fan… : C’è poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell’altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex ...

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 31 marzo : Belen e i Rodriguez - Stefano De Martino e Marco Ferri : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 31 marzo: Belen e la famiglia Rodriguez, Stefano De Martino, Marco Ferri, Margherita Buy, Edoardo Leo, Enzo Iacchetti e Antonio Albanese.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:11:00 GMT)

Stefano De Martino a Verissimo : “Mi piange il cuore - ma…” : Verissimo: Stefano De Martino torna a parlare del figlio Santiago E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin ha subito chiamato in studio il marito della naufraga della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi Alessia Mancini. Ma non è finita qua perchè poco dopo la conduttrice si è collegata con l’Honduras per parlare con l’inviato del reality show condotto da Alessia Marcuzzi: Stefano De ...

Verissimo : tra gli ospiti Stefano De Martino e Flavio Montrucchio : Stefano De Martino e Flavio Montrucchio ospiti a Verissimo Domani pomeriggio, subito dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin tornerà con una nuova puntata di Verissimo, ricca di emozioni. Il rotocalco più seguito e amato del sabato pomeriggio sta vivendo un periodo davvero ricco di soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti. L’ultima puntata ha segnato il 20,1 di share, pari a 2.013.000 spettatori (Giri di Valzer al ...