Verissimo | la confessione di Jonathan dopo l' Isola | ' Sono fatto di carne e ossa | dopo

Francesca Cipriani - la confessione a Verissimo : 'Bullizzata da piccola e a 18 anni la tentata violenza' : Dopo la fine dell' Isola dei Famosi , i concorrenti del programma si sono incontrati nello studio di Verissimo in cui la padrona di casa Silvia Toffanin li ha intervistati. In questa occasione, la ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - Verissimo / Bacio in studio e confessione piccate della coppia : Francesco Monte e Paola Di Benedetto ospiti di Silvia Toffanin durante Verissimo : le prime dichiarazioni sulla storia d'amore appena nata tra i due... gioia ed entusiasmo per la coppia .(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:04:00 GMT)

STEFANO DE MARTINO / Il saluto speciale per Giucas Casella e la confessione sulle nomination ( Verissimo ) : Il ballerino STEFANO De MARTINO , ospite questo pomeriggio a Verissimo, racconta l’esperienza a L’Isola dei Famosi ed in particolare il suo rituale post puntata.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:00:00 GMT)

“Ho molta paura per Fabrizio”. La confessione di Silvia provvedi a Verissimo. Corona è appena uscito dal carcere e gli occhi sono tutti su di lui. La fidanzata non lo ha mai mollato - ma quello che sta accadendo la allarma : “Rischi grossi” : È appena uscito dal carcere e di Fabrizio Corona si è tornato a parlare a spron battuto. Come sappiamo l’ex paparazzo è soggetto a misure restrittive che ne limitano moltissimo il campo d’azione, in pratica non può usare social e partecipare a serate, insomma il suo campo d’azione è decisamente stretto. Ma fatta la regola trovato l’inganno dice il detto. Corona ha attuato una strategia comunicativa geniale, tanto ...