Verissimo | Jonathan Kashanian ammette i suoi fallimenti

lanostratv

: La differenza che vedo quando si parla di amore e famiglia negli occhi della Cipriani o di Bianca rispetto a Jonath… - seredisagio : La differenza che vedo quando si parla di amore e famiglia negli occhi della Cipriani o di Bianca rispetto a Jonath… - MyryPass : RT @simonadistante: Preferisco una Cipri che sbaglia i congiuntivi e le parole in inglese, che un Jonathan che parla come un libro stampato… - simonadistante : Preferisco una Cipri che sbaglia i congiuntivi e le parole in inglese, che un Jonathan che parla come un libro stam… -

(Di sabato 21 aprile 2018)parla dei mesi passati all’Isola Questa puntata diè stata dedicata interamente alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Per questa ragione Silvia Toffanin ha invitato i 5 finalisti più le ultime eliminate prima della finalissima del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. E poco fa la Toffanin ha intervistato. Quest’ultimo ha parlato ovviamente della sua esperienza in Honduras, ma non solo. Difatti l’uomo ha anche parlato del suo passato, rivelando: “Ammetto idella mia vita…Ma anche la fortuna che ho avuto…” Infatti l’uomo ha rivelato di non essere perfetto e di aver commesso molti errori nella sua vita. E alla domanda posta dalla Toffanin se L’Isola l’avesse cambiato in qualche modo, l’ex naufrago di origini israeliane ha risposto ...