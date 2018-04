Verissimo | Francesca Cipriani si presenta conciata così | il gelo in studio di Silvia

Francesca Cipriani choc a "Verissimo" : «Sul lavoro un uomo ha cercato di violentarmi» : Francesca Cipriani, finalista dell'Isola dei Famosi, confessa a Verissimo di aver vissuto momenti drammatici e spiacevoli in passato: «Mi è successa una cosa molto brutta sul posto...

Francesca Cipriani - la confessione a Verissimo : 'Bullizzata da piccola e a 18 anni la tentata violenza' : Dopo la fine dell' Isola dei Famosi , i concorrenti del programma si sono incontrati nello studio di Verissimo in cui la padrona di casa Silvia Toffanin li ha intervistati. In questa occasione, la ...

Isola dei Famosi 2018 - Nino Formicola - Bianca Atzei e Francesca Cipriani a Verissimo : I finalisti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, Nino Formicola, il vincitore di quest'edizione, Bianca Atzei, Amaurys Perez e Francesca Cipriani, e anche i semifinalisti Alessia Mancini e Jonathan Kashanian, sono stati intervistati da Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 21 aprile 2018 su Canale 5.Francesca Cipriani, classificatasi al quarto posto finale, durante l'intervista, ha ...

Ospiti Verissimo/ Reunion Isola dei Famosi : Francesca Cipriani - “A 19 anni hanno tentato di violentarmi…” : Silvia Toffanin si prepara ad ospitare in studio i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 dal primo eliminato al vincitore, Nino Formicola, mostrando i momenti clou dell'edizione(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:24:00 GMT)

Francesca Cipriani a Verissimo - dal bullismo alla tentata violenza : Francesca Cipriani a Verissimo: vedremo la bombastica ex Naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 nel salotto di Silvia Toffanin di sabato pomeriggio. Sarà un momento per aprire i rubinetti su determinati argomenti scottanti, soprattutto per la showgirl. Francesca Cipriani a Verissimo ha parlato in particolare della sua infanzia colpita dal bullismo e dalla tentata violenza che le ha fatto temere il peggio. Francesca Cipriani a Verissimo: ...

Verissimo : Francesca Cipriani racconta la violenza subita : Francesca Cipriani a Verissimo racconta il suo dramma Domani pomeriggio alle 16.10 circa andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata interamente dedicata alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Motivo per cui Silvia Toffanin ha inviato in studio la maggior parte dei naufraghi, tra i quali, ovviamente, anche i finalisti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi: Nino Formicola, Bianca Atzei, Amaurys Perez, ...

Francesca Michielin/ 2640 è l’ultimo CD : “Per il mio nuovo viaggio ho cambiato modo di scrivere” (Verissimo) : Francesca Michielin ospite a Verissimo, 2640 è il suo l’ultimo CD: “Per il mio nuovo viaggio ho cambiato modo di scrivere”, la cantante si confida con Silvia Toffanin su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 03:07:00 GMT)

Grande Fratello - Francesca Rocco a Verissimo : "In crisi con Giovanni. Stanca di questo momento della mia vita" : Francesca Rocco, nota anche con il soprannome Chicca ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, è stata intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri, sabato 24 marzo 2018, su Canale 5.Francesca Rocco, durante la sua esperienza nella Casa, ha conosciuto il suo compagno Giovanni Masiero da cui ha avuto la figlia Ginevra. Francesca ha ammesso che, con Giovanni, è in corso un periodo di crisi. Con ...

Francesca Rocco in lacrime a Verissimo : 'Io e Giovanni siamo in crisi' : Per i fan resteranno sempre Chicca e Giovanni, una coppia televisiva che ha coronato il suo sogno d'amore e ha messo al mondo una splendida bambina, Ginevra. Francesca Rocco però non si sente più se ...

FRANCESCA ROCCO E GIOVANNI MASIERO SI SONO LASCIATI?/ "Non so se l'amore basterà" : lacrime a Verissimo : FRANCESCA ROCCO e Gianni MASIERO si SONO LASCIATI? L'ex gieffini a Verissimo racconta la crisi in atto col compagno e padre di sua figlia di 9 mesi, Ginevra.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Francesca Rocco in lacrime a Verissimo : 'Io e Giovanni siamo in crisi' : Per i fan resteranno sempre Chicca e Giovanni, una coppia televisiva che ha coronato il suo sogno d'amore e ha messo al mondo una splendida bambina, Ginevra. Francesca Rocco però non si sente più se stessa e in lacrime nel salotto di Verissimo ha raccontato la crisi che sta vivendo insieme al suo compagno. 'Non voglio ...

Francesca Rocco a Verissimo : "Io e Giovanni siamo in crisi" : Su Leggo.it gli aggiornamenti di Verissimo Per i fan resteranno sempre Chicca e Giovanni, una coppia televisiva che ha coronato il suo sogno d'amore e ha messo al mondo una splendida bambina,...

Francesca Rocco e Gianni Masiero si sono lasciati?/ Piange a Verissimo : “Siamo in crisi - litighiamo sempre" : Francesca Rocco e Gianni Masiero si sono lasciati? L'ex gieffini a Verissimo racconta la crisi in atto col compagno e padre di sua figlia di 9 mesi, Ginevra.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 17:53:00 GMT)

FRANCESCA ROCCO/ "Ho una voglia di vivere che mi abbraccia a 360 gradi!" (Verissimo) : FRANCESCA ROCCO oggi pomeriggio sarà ospite di Sivia Toffanin nel consueto appuntamento con Verissimo. L'ex gieffina, che ha da poco spento 34 candeline, sarà la protagonista di...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:39:00 GMT)