Vaticano | Papa Francesco e la verità sui soldi | qual è lo stipendio di preti e cardinali

Papa Francesco incontra il padre di Alfie Evans/ Udienza in Vaticano : “Santità salvi nostro figlio” : Il papà di Alfie Evans, il bambino inglese per il quale i giudici hanno sentenziato l'eutanasia, è stato ricevuto oggi in Udienza privata da Papa Francesco a Casa Santa Marta(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:46:00 GMT)

Benedetto XVI ha 91 anni/ Papa Ratzinger auguri in famiglia in Vaticano : quella passione per libertà e ragione : Compleanno di Benedetto XVI, i 91 anni di Papa Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Il nunzio del Vaticano : "Situazione delicata. Papa pensa alla Siria" : Il cardinal Mario Zenari , nunzio apostolico del Vaticano in Siria, è intervenuto riguardo ai venti di guerra che sembrerebbero spirare in quelle zone del mondo. Il diplomatico della Santa Sede si è espresso in maniera contrariata rispetto a quanto accaduto all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'Onu durante la scora notte:'La situazione è delicata -...

San Pietro - il Papa saluta i tre pellegrini altoatesini con i lama/ In Vaticano con Buffon - Shaquiri e Tiento : San Pietro, il Papa saluta i tre pellegrini altoatesini con i lama: sono giunti in Vaticano con Buffon, Shaquiri e Tiento. Dopo 50 giorni, i sei hanno incontrato il Santo Padre(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:10:00 GMT)

SCANDALO Vaticano - MONS. CAPELLA ARRESTATO PER PEDOPORNOGRAFIA/ La battaglia di Papa Francesco : PEDOPORNOGRAFIA, ARRESTATO monsignor CAPELLA. VATICANO, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni per possesso di materiale pornografico avente per oggetto anche soggetti minori(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Vaticano - Il Papa incontra i Missionari della misericordia : Desidero, infatti, che permanga ancora, fino a nuova disposizione, come segno concreto che la grazia del Giubileo continua ad essere, nelle varie parti del mondo, viva ed efficace'. Avviso: le ...

Vaticano - Papa Francesco e l'ombra della profezia di Malachia. Antonio Socci : 'Spunta il nome di Bergoglio' : Secondo gli interpreti non è detto che la profezia di Malachia prospetti la fine del mondo per la nostra epoca. Di sicuro però paventa " dopo Gloria olivae , Benedetto XVI, - una sorta di fine della ...

Le parole del papa sull’inferno - oltre le smentite del Vaticano : Il papa avrebbe detto a Eugenio Scalfari che non esiste l’inferno. La sala stampa del Vaticano ha smentito. Ma quelle parole non sono così lontane dalle idee di Francesco. Leggi

Vaticano - papa Francesco e il dialogo con l'islam : l'ultimo brutto sospetto : La storia ha insegnato come tutti i tentativi di riconciliazione tra il mondo cristiano e quello islamico siano falliti miseramente. Lo ricorda sul Giornale Giancarlo Mazzucca che assieme a Stefano Girotti ha dato alle stampe con Mondadori il libro 'Noi fratelli', al ...

Stasera in Vaticano la veglia di Pasqua del Papa : Stasera in Vaticano Papa Francesco celebrerà la messa della veglia di Pasqua. Ieri sera alla Via crucis in un Colosseo superblindato ha biasimato il mondo divorato dal profitto e invitato a "sfidare l'...

Vaticano-CINA/ Il viaggio di Kim a Pechino annuncia quello di Papa Francesco : Il dialogo tra Cina e Santa Sede è in una fase decisiva. Ora in Asia la politica va di fretta e il dossier vaticano non è separato dagli altri.

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

