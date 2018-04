Valanghe Valle d’Aosta | rimane chiusa la strada della Valle di Rhemes 

Pericolo Valanghe in Valle d’Aosta : chiusa strada a Valsavarenche : A causa del Pericolo valanghe, legato in particolare alla “elevata temperatura“, il sindaco di Valsavarenche ha disposto la chiusura della SR23 tra le 11.30 e le 17, dalla località Terré fino al termine della sede viaria (località Pont). “Il grado di Pericolo valanghe e’ 2-moderato in rialzo a 3-marcato da meta’ mattinata su tutto il territorio regionale. Il problema valanghivo principale e’ la neve bagnata al ...

Vallelunga cancella ferite dopo Valanghe : ANSA, - BOLZANO, 16 APR - Con l'arrivo della primavera e lo scioglimento delle nevi, in Vallelunga sono iniziati i lavori di bonifica dopo le grosse valanghe dello scorso gennaio. Nella notte tra il ...

Valanghe in Vallelunga : iniziati i lavori di bonifica : Al via in Vallelunga i lavori di bonifica a seguito delle grosse Valanghe staccatesi lo scorso gennaio: tra il 22 e il 23 una serie di slavine si sono riversate dai pendii, dove si erano accumulati oltre 3 metri di neve a causa di nevicate eccezionali. Una valanga aveva colpito una casa ma gli abitanti per fortuna si erano salvati. Un’altra slavina aveva sfiorato un albergo: 150 turisti ed abitanti erano stati evacuati con l’aiuto di ...

Pericolo Valanghe in Valle d’Aosta : temporanea chiusura della Val Ferret e limitazioni di accesso in Val Veny : La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che nella mattinata di oggi, lunedì 9 aprile 2018, sono state pubblicate dal Comune di Courmayeur due ordinanze di chiusura e limitazione al traffico veicolare e pedonale nella Val Ferret e Val Veny. Con l’ordinanza del Sindaco N.3288 del 09/04/2018 si impone la temporanea chiusura della Val Ferret per Pericolo valanghe. A partire dalle ore 12:00 del 09 aprile 2018 e fino alla revoca ...