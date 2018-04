: Usa, arrestata l'attrice Allison Mack di 'Smallville': l'accusa è di traffico sessuale ? - RaiNews : Usa, arrestata l'attrice Allison Mack di 'Smallville': l'accusa è di traffico sessuale ? - NotizieIN : Usa,traffico sessuale:arrestata star tv - CybFeed : #News #Usa,traffico sessuale:arrestata star tv -

Allison Mack, attrice 35enne della serie tv Usa 'Smallville', è statavenerdì con l'accusa di. Lo rende noto il procuratore federale di New York, Richard Donoghue. La Allison reclutava donne che entravano in una setta femminile e poi erano costrette ad avere relazioni sessuali con Keith Raniere, guru dell'organizzazione. L'uomo è stato fermato a fine marzo in Messico e estradato negli Usa. Ora è perseguito per, cospirazione criminale e minacce.(Di sabato 21 aprile 2018)