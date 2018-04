Usa all' attacco dei Signori del greggio

Media - Usa rifiutano visto a due ballerini del Bolshoi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Tumori : uno studio collega i metalli del suolo alla mortalità a caUsa del cancro : Il rischio di morire di tumore non è lo stesso in tutte le aree geografiche. Esistono molti fattori che esercitano un’influenza e, tra questi, il tipo di terreno, poiché può contenere metalli pesanti e semimetalli che sono cancerogeni per gli umani. L’esposizione cronica a questi elementi tossici, che entrano nel corpo attraverso la catena alimentare, potrebbe aumentare la frequenza di alcuni Tumori in determinate zone. Per questi motivi, i ...

Sonia Bruganelli dopo la morte dell'ex coreografo di Amici accUsa gli ipocriti e lancia una frecciatina alla De Filippi : Garofalo era giunto nel mondo della danza a 21 anni con Enzo Paolo Turchi , un infortunio al ginocchio aveva bloccato la sua carriera calcistica. Esordì in tv nel 1978, nel programma Ma che sera con ...

Studenti Usa in visita all'Adnkronos : Come funziona un'agenzia di stampa al tempo di Internet? E' questa la domanda che hanno posto oggi gli Studenti del corso di International Journalism della Ciee ospiti del Rome campus, in visita all'...

Crisi allergica caUsata dalle graminacee : sintomi e cibi da evitare : Le graminacee sono una famiglia di piante diffuse a livello globale, sia annuali che perenni, prive di rami e fusto legnoso e sostanzialmente erbacee. Rappresentano i principali alimenti di base per l’essere umano, ma al contempo sono le principali responsabili del raffreddore da fieno. Il 70% circa degli allergici ai pollini reagisce alle graminacee. Evitarle è praticamente impossibile, sono diffuse in tutto il mondo e liberano ...

Usa-Russia - prove di disgelo : Trump invita Putin alla Casa Bianca : Tra Russia e Stati Uniti potrebbe essere iniziato il disgelo. Dopo le tensioni dovute al caso Skripal e soprattutto alla crisi in Siria, culminata negli attacchi di sabato notte, il ministro degli ...

I separatisti baschi dell'Eta chiedono perdono alle vittime. "Ci scusiamo per il dolore che abbiamo caUsato" : Il gruppo separatista basco Eta si è scusato per il "dolore" e i "danni" che ha causato durante la sua lotta per ottenere l'indipendenza dalla Spagna e ha chiesto perdono alle vittime. "abbiamo causato molto dolore e danni irreparabili, vogliamo mostrare rispetto ai morti, ai feriti e alle vittime delle azioni dell'Eta. Siamo sinceramente pentiti".Il gruppo indipendentista ha rilasciato una nota attraverso i quotidiani Gara e Berria in ...

Il mondo dei metalli travolto dalle sanzioni Usa : alluminio più caro del 30% : Quasi il 30% in meno di due settimane, un rincaro mai visto per l'alluminio, uno dei materiali più diffusi nella nostra vita quotidiana, utilizzato nelle automobili come nelle lattine di birra.

Applausi a RagUsa per Carmela Buffa Calleo : Nuovo successo per il secondo appuntamento della rassegna teatrale "Mercoledi, il teatro!" In scena un lavoro ispirato a "La locandiera".