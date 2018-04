Under 16 - 20 azzurrini convocati per doppia amichevole con Francia : La Nazionale Under 16 è attesa da due importanti appuntamenti internazionali: il Torneo Uefa a San Marino e una doppia amichevole contro la Francia. Vista la concomitanza delle gare, sono state formate per l’occasione due squadre distinte, la prima affidata a Patrizia Panico e la seconda a Daniele Zoratto. Proprio quest’ultimo ha convocato oggi 20 azzurrini, che parteciperanno ai due match contro i pari età francesi, in programma ...

Under 20 - amichevole con Croazia il 25 aprile a Manzano : Terminata l’avventura nel Torneo ‘8 Nazioni’ (bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte), la mani festazione che ha raccolto quest’anno l’eredità del Torneo ‘4 Nazioni’ e che per la prima volta ha visto la partecipazione delle nazionali di otto paesi, la Nazionale Under 20 tornerà in campo mercoledì 25 aprile (ore 14 – arbitro Luca Zufferli di Udine, assistenti Federico Grillo e Mattia ...

Nazionale Under 20 - 25 aprile a Manzano amichevole con la Croazia : Terminato l’impegno nel Torneo ‘8 Nazioni’, la Nazionale Under 20 tornerà in campo mercoledì 25 aprile allo stadio Comunale di Manzano (UD) per affrontare in amichevole i pari età della Croazia. Sarà il primo confronto tra le nazionali dei due Paesi a livello di Under 20 e gli Azzurrini giocheranno per la prima volta nella loro storia a Manzano, il comune friulano che nell’agosto 2014 ha ospitato l’amichevole tra la ...

Video/ Serbia Italia Under 21 (0-1) : highlights e gol della partita (Amichevole) : Video Serbia Italia Under 21 (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita amichevole. Vittoria degli azzurrini di Evani grazie alla rete di Vido al 51'. (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:44:00 GMT)

L'Italia Under 21 batte la Serbia in amichevole : risolve Vido : Gli azzurrini dell'Under 21 hanno vinto 1-0 in trasferta contro la Serbia. Al Karadjordje Stadium di Novi Sad la squadra di Alberico Evani - alla prima vittoria sulla panchina degli azzurrini - è ...

Calcio - Serbia-Italia : amichevole Under 21. Data - programma - orario d'inizio e tv : quando si gioca e come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 27 MARZO: 18.30 Serbia U21 vs Italia U21 , foto profilo ...

Calcio - Serbia-Italia : amichevole Under 21. Data - programma - orario d’inizio e tv : quando si gioca e come seguire la partita : Martedì 27 marzo (ore 18.30) si giocherà Serbia-Italia, amichevole tra Under 21. La nostra Nazionale sarà impegnata al Karadjordje Stadium di Novi Sad: gli azzurrini andranno a caccia della vittoria nella tana dell’ostica formazione slava che ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà. I ragazzi di coach Evani, dopo il pareggio casalingo contro la Norvegia, vogliono tornare al successo e proseguire al meglio il proprio cammino ...

Amichevole Under21 - Italia-Norvegia 1-1 : 20.24 A Perugia,pari nel test Italia-Norvegia Avvio sfolgorante degli azzurrini.Al 6' palo di Parigini con un gran diagonale. Occasionissima mancata da Murgia a tu per tu col portiere. Rischia l'Italia sul lancio per Bjordal, in fuga solitaria: Pezzella rimedia. Botta e risposta nella ripresa. Al 60' il cross di Bjordal inganna Meret, la palla s'insacca sul palo lontano. Al 65' Vido (entrato da pochi secondi) pareggia piazzando ...

Under 21 - Italia-Norvegia ore 18.30 : segui l'amichevole in diretta : PERUGIA - Esordio per Alberico Evani sulla panchina dell'Under 21, che oggi a Perugia contro la Norvegia riprende il percorso interrotto con il passaggio di Gigi Di Biagio in Nazionale maggiore. Per ...

Italia-Norvegia Under21 - amichevole : le probabili formazioni. Occasione per Cerri - Edera dal 1' : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia ( quest’oggi, 22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Gli Azzurrini scenderanno in campo questo ...

Italia-Norvegia Under21 - amichevole : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle prossime ...