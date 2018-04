Un servizio di messaggistica per Android. Google ci riprova : Google sta lavorando alla creazione di un sistema per l’invio dei messaggi da Android. Di nuovo. Ma stavolta l’azienda di Mountain View, che finora ha tentato ogni possibile approccio per fornire agli utenti uno strumento in grado di comunicare con gli altri dispositivi - sviluppando numerose app che hanno anche creato un po’ di disordine -, ha deciso di affrontare il problema alla radice e di sostenere la diffusione e lo ...

Telegram down in Italia/ Il servizio di messaggistica si blocca - di nuovo attivo in poco tempo : Questa mattina il servizio di messaggistica Telegram ha avuto qualche problema di funzionamento. In Italia e in altri paesi non si riusciva a inviare e ricevere messaggi. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:56:00 GMT)