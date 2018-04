Un passo avanti Ma Pyongyang vuole restare un Paese nucleare

Fiorentina - Pioli : “dobbiamo fare un passo avanti sotto il punto di vista della cultura sportiva” : “Dobbiamo fare un passo avanti sotto il punto di vista della cultura sportiva. C’è chi si lamenta dall’inizio anno, non è questo il modo di comportarsi, credo siano altre le sedi dove casomai si possono fare certi confronti. Non voglio giudicare nessuno, ma ho le mie idee e il mio modo di essere: voglio essere coerente con me stesso”. Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, commentando le polemiche innescate ...

Nuovo passo in avanti per Asus ZenFone 3 con aggiornamento 53 : cosa cambia : Finalmente riparte l'aggiornamento Asus ZenFone 3 per le due varianti più diffuse anche nel nostro mercato, ossia la ZE520KL e la ZE552KL. Il Nuovo firmware è il 15.0410.1803.53 e le notifiche via OTA dell'update hanno cominciato ad essere visualizzate sugli esemplari interessati solo da poche ore. Quali cambiamenti porta con se il rilascio? Prima di tutto un precisazione doverosa. L'aggiornamento attuale per gli Asus ZenFone 3 riguarda al ...

Toninelli : Pd faccia passo avanti su temi : ANSA, - ROMA, 19 APR - "Noi parliamo solo della Lega perché il presidente Mattarella ha dato alla Casellati un mandato specifico, noi non è che non stiamo parlando al Pd al quale rinnoviamo la ...

Governo - Toninelli : “Spero che il Pd faccia passo avanti. Veto su Renzi? Se firmiamo contratto m’importa poco che ci sia o no” : “Spero che il Pd, anche su sollecitazione del presidente della Repubblica faccia un passo in avanti”. Mentre il mandato esplorativo di Maria Elisabetta Alberti Casellati va verso il fallimento definitivo, il grillino Danilo Toninelli ha iniziato a rilanciare l’altro fronte. E intervistato da Rtl 102.5, si è rivolto direttamente ai democratici: “Ci sono temi comuni”, ha detto. Ma anche: “I veti che il Pd ci sta ...

Governo : Toninelli - mai con Berlusconi - spero Pd faccia passo avanti : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo scrivere il contratto” di Governo “con Berlusconi. E’ praticamente impossibile. Ci sono divergenze programmatiche enormi con Berlusconi. Che cosa andiamo a fare con un personaggio che appartiene al passato, con cui non abbiamo convergenze? Non siamo autolesionisti”. A ribadirlo, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, è il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo ...

Tumori : passo avanti nell’approvazione di larotrectinib : passo avanti importante verso l’approvazione di larotrectinib, nuova molecola per il trattamento di Tumori che presentano una particolare alterazione genetica, la fusione di geni NTRK (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase). È stata infatti completata la New Drug Application, cioè la presentazione all’ente regolatorio americano (Food and Drug Administration, FDA) della richiesta per il nuovo farmaco nel trattamento di pazienti adulti e ...

Spalletti : “voglio passo avanti sotto profilo caratteriale” : “Ora mi aspetto un passo avanti da un punto di vista caratteriale. Bisogna far vedere che il momento è adesso e non lo sarà mai più”. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti carica la sua squadra in vista delle ultime 6 giornate di campionato, dove i nerazzurri si giocheranno con Roma e Lazio la qualificazione alla prossima Champions League. “Una di queste tre rimane fuori -prosegue il tecnico toscano in ...

Liga - Barcellona-Valencia 2-1 : passo in avanti verso la conquista dello scudetto : Messosi alle spalle lo shock per la cocente eliminazione nei quarti di Champions League ad opera della Roma, il Barcellona ha fatto un altro passo in avanti verso la conquista della Liga. Nell’anticipo della 32/a giornata i blaugrana hanno superato in casa per 2-1 il Valencia: a segno Luis Suarez al 15′ del primo tempo e Umtiti al 6′ della ripresa. Per gli ospiti ha accorciato le distanze a tre minuti dalla fine Parejo su ...

Ue : Confcooperative - direttiva contro pratiche sleali è passo avanti : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “è un passo in avanti per migliorare la competitività nella filiera agroalimentare e giungere a una maggiore equità nella distribuzione del reddito, che interessi le piccole come le grandi imprese”. Così Giorgio Mercuri, presidente Alleanza Cooperative Agroalimentari commenta la direttiva Ue contro le pratiche commerciali scorrette nella filiera alimentare. “Se guardiamo alla ripartizione del ...

Nuovo passo avanti verso il turismo spaziale : Nuovo passo avanti verso la realizzazione del progetto dell'azienda americana di Richard Branson. E si torna a parlare anche dell'hotel sulla luna

Le sopracciglia? Un passo avanti nell'evoluzione per comunicare : Perché i nostri antenati avevano arcate delle sopracciglia così marcate? E perché gli esseri umani moderni le hanno perse? Le ultime dagli antropologi

Le sopracciglia? Un passo avanti nell’evoluzione per comunicare : Un rompicapo da antropologi: perché i nostri antenati avevano le arcate della sopracciglia così accentuate? E perché poi le abbiamo perse? Di risposte certe non ce ne sono, ma ora gli scienziati hanno aggiunto qualche tassello al puzzle. Sembrano infatti da scartare sia l’idea che avessero solo ragioni strutturali di riempimento tra la cima del cranio e le orbite, sia quella che contribuissero alla meccanica del morso. Sembra poca cosa, invece ...

E nel Pd - diviso - Richetti fa un passo avanti : Una nuova candidatura alla segreteria in caso di primarie e dice: perché non andare a vedere cosa hanno da dirci? -