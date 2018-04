Un nuovo entry level Xiaomi con dual cam e display da 6 pollici certificato dal TENAA

tuttoandroid

: Xiaomi prepara un nuovo entry level con doppia fotocamera posteriore e display da 6 pollici - infoitscienza : Xiaomi prepara un nuovo entry level con doppia fotocamera posteriore e display da 6 pollici - Ridble : Motorola Moto E5 Plus news: in arrivo il nuovo entry level con una batteria super • Ridble - Ridble : Motorola Moto E5: ufficiale il nuovo entry level in arrivo in Italia • Ridble -

(Di sabato 21 aprile 2018) Riceve la certificazione delunsmartphone diche potrebbe arrivare in tre configurazioni differenti. Secondo quanto emersoM1803E6E sarebbe uncon corpo unibody in metallo con unda 5,99e risoluzione HD Plus che disporrebbe di unacam posteriore, di un octa core e di una batteria da 3.000 mAh. L'articolo Unconcam eda 6dalproviene da TuttoAndroid.