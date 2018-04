Un libro che racconta l' emofilia dalla A alla Z

Un'opera del Porcasi diventa la copertina del libro "Morti bianche" di Bonanni Video : Questa mattina, nella sala gialla di Palazzo dei Normanni, si è svolta la presentazione del libro Morti bianche in Sicilia - cause, eventi e testimonianze, un libro di Ezio Bonanni, presidente dell'ONA Osservatorio Nazionale Amianto. Nella locandina è stata scelta Un'opera del pittore siciliano di impegno civile Gaetano Porcasi, artista che da decenni, attraverso il pennello, denuncia i soprusi che accadono nel territorio nazionale. Il quadro ...

Taschen dedica un libro allo Stanley Kubrick fotografo : Era il 1945, e da quel momento Kubrick lavorò per Look per quasi cinque anni, fino al 1950, girando per gli Stati Uniti e all'estero, scattando reportage, documentando eventi e cronaca, ritraendo ...

"Memoria" - il libro inedito di Pietro Ingrao - che verrà presentato domani a Milano : 'Sono nato a Lenola, tra il Lazio e la Campania, in un mondo contadino ai margini del Mezzogiorno , …, ': è questo l'incipit di Memoria, scritto inedito di Pietro Ingrao che verrà presentato venerdì 20 aprile alla Camera del Lavoro di Milano. ...

Bologna - ‘A che punto è la città?’. Il libro per sfatare la retorica del buongoverno : A maggio verrà distribuito A che punto è la città? Bologna dalle politiche di “buongoverno” al governo del marketing, un saggio a più mani curato dalla rivista “Gli asini” nata da Goffredo Fofi. Il libro, scritto da architetti, geografi, urbanisti, sociologi, intende ridimensionare la reputazione di Bologna come città laboratorio del “buongoverno”. Lo fa attraverso l’analisi delle retoriche che il partito di governo del Comune di Bologna ...

The Legend : il libro di Michel Haddi celebra Debbie Harry : Michel Haddi , fotografo francese noto per aver fotografato tantissime personalità del mondo della musica e dello spettacolo, pubblica un libro che celebra l'icona di Debbie Harry . La cantante e frontwoman dei Blondie, celebre gruppo new wave degli anni '80 e '90, è un'icona di stile ...

Perché il carsharing riveste un ruolo decisivo nello sviluppo della mobilità elettrica : car2go pubblica il libro Bianco : Il carsharing elettrico può dare una nuova spinta a favore della diffusione dei veicoli elettrici. car2go, leader mondiale nel settore del carsharing a flusso libero, pubblica oggi un Libro Bianco che illustra le cinque principali ragioni per cui il carsharing elettrico riveste un ruolo centrale nello sviluppo della mobilità elettrica. “Il carsharing completamente elettrico rappresenta un ambiente di collaudo ottimale per le auto ...

Lega - storia e ascesa di Salvini nel libro “Il Militante”. Bordin : “È uno che le spara grosse - un po’ come i Radicali. Però più cinico” : Tre anni fa Matteo Salvini “veniva quasi dal niente, se non per la Lombardia, almeno per la politica nazionale. Oggi ha portato la Lega ai risultati che sappiamo”. Chi è il leader del Carroccio e da dove viene? Alessandro Franzi e Alessandro Madron, cronisti dell’Ansa e de Ilfatto.it seguono la Lega da anni. Hanno presentato a Roma, alla Libreria del Viaggiatore, il loro libro, Matteo Salvini #ilMilitante (goWare, 2018), che dopo la ...

Diablo - il libro che ha ispirato la serie di Netflix : Il thriller , definito esplosivo dalla critica, ha spinto Netflix a farne una serie tv, ambientata in Messico, in uscita nel 2018 in tutto il mondo. C'è già il titolo: Diablero . La trama Dopo la ...

Cdp Banca per gli investimenti? Il libro dei sogni di Luigi Di Maio Perché il piano 5S non sta in piedi : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Molise, sogna una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si trasformi, o faccia nascere al suo interno, in una Banca d’investimenti pubblici. Sulla carta potrebbe essere lo strumento per finanziare infrastrutture strategiche e garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate a Pmi, agricoltori e famiglie, ma vi sono molti rischi e limiti di cui l’esponente M5S non sembra tener conto: ...

Perché il Grande Gatsby è un brutto libro : Spiegato da quelli che su Amazon gli hanno dato come voto solo una stellina su cinque The post Perché il Grande Gatsby è un brutto libro appeared first on Il Post.

La depressione - i limiti del rap - la diversità : intervista a Ghemon - che si svela in un libro : Alle donne bisogna dare la possibilità di far capire che sono meglio dei maschi, ma è un riflesso di come va il mondo, niente di diverso". L'avventura editoriale non è il primo diversivo dalla musica.

Il libro di Papa Francesco? Inutili banalità. Leggete i suoi predecessori - che sapevano pensare : 'Come inserirsi in un mondo segnato da numerose e gravi ingiustizie e sofferenze? Come reagire all'egoismo e alla violenza che talora sembrano prevalere? Come dare senso pieno alla vita? ... A quali ...

Ready Player One - il libro che ha ispirato il film : Provate a immaginare un universo alternativo in cui ogni genere di prodotto della fantasia umana possa prendere vita, avere una forma fisica e tangibile. Un esempio? Immaginate di svegliarvi sul pianeta Vulcano e passare la mattinata ad allenarvi insieme agli Avengers, pranzare con Lara Croft per poi prendere in tutta comodità il Millennium Falcon e saltare nell’iperspazio alla volta di Azeroth. Ernest Cline deve aver immaginato qualcosa ...

Bologna - ztl e parcheggi impossibili. Ma non solo! La mia (dis)avventura alla Fiera del libro per ragazzi : Bologna la rossa (per i mattoni), la dotta (per la più antica università), la grassa (per la cucina) e ora potremmo aggiungere la stronza. Sia chiaro, il capoluogo dell’Emilia Romagna resta uno dei luoghi più affascinanti del nostro Paese ma i suoi amministratori ce l’hanno messa tutta a renderla una città per nulla accogliente ai turisti o a chi la frequenta per necessità. Andare a Bologna, magari per lavoro o magari per visitare la 55° ...