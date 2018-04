Ultimo giorno del National Geographic Festival delle Scienze che domani celebra l’Earth

INPS E PENSIONE ANTICIPATA/ Ape volontaria - Ultimo giorno per gli arretrati : INPS, per la PENSIONE ANTICIPATA tramite Ape volontaria presentate finora poco più di 1.700 domande. Oggi scadenza per richiedere gli arretrati in alcuni casi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:28:00 GMT)

Meteo - Ultimo giorno di temporali in attesa di Apollo : la mappa delle regioni colpite : Con la giornata di oggi si chiuderà la fase diffusamente temporalesca che ha caratterizzato il Centro-Sud in questi ultimi due giorni. Poi l’anticiclone Apollo sarà pronto a conquistare tutta l'Europa e quindi l'Italia.Continua a leggere

Ryan M. Kelly vince il premio Pulitzer nel suo Ultimo giorno di lavoro. Oggi fa il social media editor per un birrificio : "Troppo difficile vivere di giornalismo" : Come un tiro che va in porta tra le lacrime all'ultimo minuto di una finale. A bout de souffle, quando una frazione di secondo può farti vincere un premio Pulitzer anche se i dadi, ormai sono tratti. È quello che accaduto a Ryan Kelly, il fotografo del Daily Progress che ha vinto nella categoria Breaking News Photography del Pulitzer grazie a "un'immagine agghiacciante che mostra i riflessi e la concentrazione del fotografo". ...

Isola dei famosi - Bianca Atzei : crollo finale e testa a Max Biaggi. Proprio durante l’Ultimo giorno in Honduras - la cantante non è riuscita a trattenersi e ha detto delle cose che lasceranno un segno profondissimo. Lacrime di commozione per lei e per i telespettatori : È febbre da finalissima, e i sondaggi in corso stanno animando il pubblico dell’Isola dei famosi per provare ad indovinare il vincitore. Intanto, però, oggi è andata in onda l’ultima puntata del day time. Per l’occasione, sono stati mostrati ai telespettatori gli ultimi momenti dei naufraghi in Honduras. Tra questi anche Bianca Atzei ha avuto modo di dire la sua prima della finale. La cantante, nello specifico, ha voluto dedicare ...

Isola - Ultimo giorno. I naufraghi tornano in Italia : Isola dei Famosi 2018 - Amaurys Perez L’Isola dei Famosi 2018 è giunta al termine: i naufraghi hanno lasciato l’Honduras alla volta dell’Italia, dove stasera affronteranno la finale che eleggerà il vincitore di quest’edizione. Tempo di bilanci per i cinque concorrenti rimasti, che salutano il luogo dove hanno vissuto per quasi tre mesi. Isola dei Famosi, giorno 82| Bianca pensa al suo ex Francesca Cipriani trova e legge, ...

Pressing di Mattarella nell'Ultimo giorno di consultazioni bis al Quirinale - oggi i vertici istituzionali : Alle 10,30 salirà il presidente emerito Napolitano. Poi il presidente della Camera Fico e alle 11,15 la sua omologa al Senato Scassellati. Tre opzioni percorribili: 1, pre incarico a Giorgetti; 2, ...

Personale ATA - oggi Ultimo giorno per la scelta delle sedi : Restano ancora poche ore per la presentazione del modello D3 da chi si è iscritto per la prima volta o ha aggiornato il profilo nella Graduatoria di III fascia del Personale ATA. Ricordiamo che la scelta delle scuole della provincia selezionata potrà essere effettuata compilando il modello D3 disponibile su Istanze on line. Per accedere a questa piattaforma è necessario possedere user e password che sono stati rilasciati durante la fase di ...

Annullata la Desarpa Bianca a Pila (AO) si scia per l’Ultimo giorno della stagione : Niente Desarpa per quest’anno. Domenica 15 aprile, il tradizionale gigantone in programma a Pila per chiudere la stagione invernale è stato annullato a causa delle condizioni metereologiche instabili. Tutta la località di Pila aspetta comunque gli sciatori e gli amanti della neve per l’ultima bellissima giornata da trascorrere nel comprensorio, perfettamente innevato, con tutti gli impianti regolarmente in funzione. Appuntamento a Pila domenica ...

“Ecco le ultime foto in famiglia prima dell’addio”. Fabrizio Frizzi è con le donne della sua vita - Carlotta e Stella - che gli sono state accanto fino all’Ultimo giorno. Immagini che non possono non commuovere : Fabrizio Frizzi se ne è andato, è vero, ma non si è mai arreso. Ha lottato come un leone, parole sue nell’ultima intervista, e, nonostante tutto, non ha mai rinunciato a vivere la quotidianità con la sua bella famiglia. La moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella gli sono state accanto fino all’ultimo, scrive il settimanale Oggi, che pubblica in esclusiva le ultime fotografie del conduttore amatissimo ritratto proprio in ...

Spesometro - Ultimo giorno per inviare i dati : poi scatta la sanzione : ultimo giorno per inviare i dati delle fatture per lo Spesometro. Oggi, venerdì 6 aprile 2018, è infatti l'ultima data utile per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le fatture del secondo semestre del...

