UEFA-Milan | Fassone ottimista | ' Sanzioni in arrivo | ma mercato ok'

Milan - Fassone : 'Sanzioni UEFA inevitabili - speriamo contenute' : 'Non ho avuto sensazioni che il mercato verrà influenzato, la commissione è stata rispettosissima -ha aggiunto Fassone ai microfoni di Sky Sport-. Oggi si è limitata a farci domande sui piani e sui ...

Milan - Fassone : sanzioni dall’UEFA inevitabili - calciomercato contenuto? Video : #Milan concentrato all’impegno di Serie A con il Benevento ma anche sulla questione riguardante il settlement agreement davanti alla Uefa. Nella mattinata di oggi 20 aprile, a Nyon, Marco Fassone ha avuto un confronto diretto con i vertici del Controllo Finanziario dell’organo di controllo del calcio in Europa. Ovviamente l’attenzione è stata rivolta alla situazione rossonera, con la squadra guidata da Gennaro Gattuso che sicuramente andra' ...

MILAN - FASSONE/ “Sanzioni UEFA inevitabili - speriamo contenute”. Gli altri casi italiani : MILAN, le parole di FASSONE dopo l'incontro con l'Uefa: “Ci saranno sanzioni dall’Uefa, speriamo contenute, mercato? Nessuna cessione obbligatoria”. Ecco le dichiarazioni dell'ad rossonero(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:24:00 GMT)

Milan - Fassone : “sanzioni dall’UEFA” - le ripercussioni sul calciomercato : Milan concentrato all’impegno di Serie A con il Benevento ma anche sulla questione riguardante il settlement agreement davanti alla Uefa. Nella mattinata di oggi 20 aprile, a Nyon, Marco Fassone ha avuto un confronto diretto con i vertici del Controllo Finanziario dell’organo di controllo del calcio in Europa. Ovviamente l’attenzione è stata rivolta alla situazione rossonera, con la squadra guidata da Gennaro Gattuso che sicuramente andrà ...

Milan - Fassone 'Sanzioni UEFA inevitabili - speriamo siano contenute' : MilanO - Doppio impegno in casa Milan: sui campi di Milanello la vigilia della partita col Benevento in programma domani sera a San Siro, a Nyon la discussione del 'settlement agreement' davanti alla ...

Milan - Fassone : 'Speriamo sanzioni UEFA contenute' : Roma, 20 apr. , askanews, 'Nella proposta di agreement ci saranno presumibilmente delle sanzioni che auspichiamo possano essere contenute'. Lo ha detto l'ad del Milan Marco Fassone a Sky Sport in occasione dell'incontro a Nyon tra i rappresentanti del club rossonero e quelli della Uefa. Fassone spera si possa tenere in considerazione 'che c'è stato …

Milan : Fassone - ci saranno sanzioni UEFA : ROMA, 20 APR - "Era un incontro, il terzo con questa commissione, per un aggiornamento economico sulla stagione. E' andata meglio delle previsioni. Abbiamo ripresentato il piano dei prossimi anni, c'è ...

Milan - Fassone/ “Ci saranno sanzioni dall’UEFA - speriamo contenute - mercato? Nessuna cessione obbligatoria” : Milan, le parole di Fassone dopo l'incontro con l'Uefa: “Ci saranno sanzioni dall’Uefa, speriamo contenute, mercato? Nessuna cessione obbligatoria”. Ecco le dichiarazioni dell'ad rossonero(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Milan - Fassone : "Ci saranno sanzioni delle UEFA - speriamo siano contenute" : "sanzioni? Il Milan delle precedenti gestioni non aveva rispettato i parametri ed è presumibile, anzi sicuro, che nelle proposte di agreement ci saranno. Ci auguriamo possano essere contenute". Così, ...

Milan - incontro UEFA : sanzioni a giugno. Fassone : 'Dipeso delle precedenti gestioni' : Al termine della mattinata a Nyon, l'ed rossonero Marco Fassone ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 . "Era un incontro, il terzo con questa commissione, per un aggiornamento economico sulla ...

Milan dalla UEFA per il settlement agreement / Quali sanzioni rischiano i rossoneri? : Milan, dall’Uefa per il settlement agreement: oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:43:00 GMT)

MILAN DALL'UEFA PER IL SETTLEMENT AGREEMENT / Le speranze e i punti critici : si decide il futuro rossonero? : MILAN, dall’Uefa per il SETTLEMENT AGREEMENT: oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 11:22:00 GMT)

Milan - oggi c’è in ballo il tuo futuro : Fassone fa visita all’UEFA per il settlement agreement : Milan- oggi c’è in ballo il futuro del Milan. Lo sa bene la società rossonera, lo sanno bene i tifosi. oggi, Fassone e tutta la società rossonera, composta dal direttore esecutivo Han Li, dalla Chief Financial Officer Valentina Montanari e dal Group Financial Director Alessandro Baj Badino faranno visita all’Uefa. settlement agreement La società rossonera tenterà di convincere l’Uefa a […] L'articolo Milan, oggi c’è ...

Il Milan all’esame UEFA : a Nyon per il settlement agreement : Il club rossonero - rappresentato da Marco Fassone e Han Li - atteso a Nyon in mattinata per discutere delle eventuali sanzioni da parte dell'Uefa. L'articolo Il Milan all’esame Uefa: a Nyon per il settlement agreement è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.