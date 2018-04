Udinese - Oddo suona la carica : ANSA, - UDINE, 21 APR - "Andiamo in campo e vinciamo la partita". Esordisce così il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa della vigilia segnando lo spirito della squadra ...

Udinese - Oddo suona la carica : “andiamo in campo e vinciamo” : “Andiamo in campo e vinciamo la partita”. Esordisce così il tecnico dell’Udinese Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa della vigilia segnando lo spirito della squadra in vista della delicata partita di domani con il Crotone, crocevia della stagione. “E’ uno scontro diretto, che segna il nostro futuro se dovessimo vincere, andremmo a 8 punti di vantaggio a 4 partite dalla fine. Dobbiamo sfruttare questa ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Udinese - le ultime sulla posizione di Oddo : Panchina Udinese – Decima sconfitta consecutiva per l’Udinese e situazione sempre più delicata, la permanenza in Serie A del club bianconero è a serio rischio. La posizione del tecnico Oddo è sempre più in bilico ma secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb la decisione è stata quella di non procedere al ribaltone. Si avvicina infatti la gara che vale la stagione, domenica in casa il Crotone in una partita che non ha bisogno di ...

Napoli - Udinese - Oddo si 'scansa' : 'Pensiamo già al Crotone' : Molti juventini hanno già pensato: 'L'Udinese si vuole scansare contro il Napoli?' Scansare, verbo ormai fashion nell'ultimo periodo nel mondo calcistico. Il dizionario definisce questa parola come '...

Udinese : Oddo - la fiducia è a tempo : spunta l'idea Stramaccioni : Ammissione di colpa. I giocatori dell'Udinese, dopo un incontro nello spogliatoio, hanno fatto ammenda e sono riusciti a ottenere da Giampaolo Pozzo l'annullamento del ritiro lunedì sera ammettendo le ...

Udinese - Oddo a rischio esonero : si valuta il possibile ritorno di Stramaccioni : Ultima chiamata per Massimo Oddo, che a Napoli si gioca gran parte del suo futuro. Le nove sconfitte consecutive pesano come un macigno sull'allenatore bianconero che, in caso di decimo ko, vedrebbe ...

Udinese - Oddo : "Napoli? Meglio pensare alla gara col Crotone" : Il tecnico dei friulani verso il San Paolo: "Abbiamo problemi fisici e diffidati, bisogna gestire queste situazioni"

Udinese - Oddo a rischio : spunta Ventura : Giampiero Ventura potrebbe tornare presto su una panchina di Serie A: quella dell'Udinese . Lo rivela La Gazzetta dello Sport , secondo cui il rapporto tra il club friulano e Massimo Oddo si è incrinato: decisive le sfide con Napoli e Crotone, in caso di ko contro i calabresi arriverebbe l'esonero e il nome dell'ex ct ...

Panchina Udinese - Oddo si gioca tutto contro il Crotone : mossa a sorpresa per il sostituto : Panchina Udinese – Momento veramente negativo per l’Udinese, contro il Cagliari è arrivata la nona sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa veramente paura. La posizione del tecnico Oddo è delicata, nel prossimo match ostacolo durissimo, il Napoli di Maurizio Sarri, poi lo scontro decisivo contro il Crotone, questa sarà l’ultima chance per salvare la Panchina. Sorprese per quanto riguarda l’eventuale sostituto, ...

Serie A - Oddo : “il problema dell’Udinese è di testa” : Nona sconfitta consecutiva per l’Udinese e Massimo Oddo non cerca attenuanti. “È un problema di testa – ha commentato il tecnico dei friulani – e la testa è la cosa più difficile da allenare”. Lo conferma anche con il racconto di un’impressione. “Quando hanno battuto l’angolo – ha spiegato – ho pensato: adesso ci fanno il gol. Questo perché non avevo visto in area la giusta ...

Serie A Udinese - Oddo : «Esonero? Giusto valuti la società» : CAGLIARI - Massimo Oddo parte dal gol del 2-1 per descrivere la situazione che sta vivendo la sua Udinese. Calcio d'angolo per il Cagliari, il tecnico dei bianconeri ha una brutta sensazione: "Quando ...