Tumori | Maria Grazia Cucinotta con Komen per la lotta contro il cancro al seno

meteoweb.eu

: RT @TizianoFerro: Si corre per le nostre amiche! Non importa andar veloce, basta esserci! Iscrivetevi alla Race for the Cure del 20 maggio… - Maria_maria_200 : RT @TizianoFerro: Si corre per le nostre amiche! Non importa andar veloce, basta esserci! Iscrivetevi alla Race for the Cure del 20 maggio… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Continua il viaggio della ‘Carovana della Prevenzione’ di Susan G., tappa di oggi Castel Romano Designer Outlet. Per due giorni nel centro per gli acquisti romano, in via Pontina, tutte le donne avranno la possibilita’ di effettuare gratuitamente degli screeninglogici grazie alla presenza dell’unita’ mobile di mammografia diItalia. Ospite d’eccezioneche ha ricordato il suo impegno da 18 anni a fianco dell’associazione. “Credo moltissimo in questo progetto, che sostiene le donne e – ha sottolineato – sono sempre di piu’ le aziende che affiancano questa importante iniziativa per sostenere e diffondere l’importanza della prevenzione”. Il progetto benefico Race for the Cure Roma, iniziativa principale della piu’ grande manifestazione per laaidel...