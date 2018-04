Tuffi | Campionati Italiani Indoor 2018 | Giovanni Tocci ed Elena Bertocchi concedono il

oasport

(Di sabato 21 aprile 2018) Seconda giornata di gare a Torino per idi, prima tappa di qualificazione per gli Europei di Edimburgo del prossimo giugno. Dopo le due vittorie di ieri,edsi sono ripetuti oggi, conquistando il loro secondo titolo individuale consecutivo. Dopo il successo dal metro, il tuffatore cosentino vince anche dai tre metri. Una buona gara del rappresentante dell’Esercito, che ha chiuso al primo posto con il punteggio totale di 432.10. Ottimo inizio per, che ha totalizzato quasi 84 punti (83.70) con il triplo e mezzo avanti carpiato. Buona anche il triplo e mezzo ritornato raggruppato da 81.60 punti. Alle spalle di, ma praticamente fuori classifica, ha chiuso lo spagnolo Nicolas Garcia Boissier con 414.30 punti. Dunque per quanto riguarda gli assoluti al secondo posto si è classificato Lorenzo Marsaglia (Marina ...