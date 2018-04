Trump e Kim | c' eravamo tanto odiati | e insultati

COREA DEL NORD - KIM JONG-UN DICE BASTA AI TEST MISSILISTICI NUCLEARI/ Ora il summit con Donald Trump : COREA del NORD, Kim JONG-UN: “Stop ai TEST MISSILISTICI NUCLEARI”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore COREAno, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Trump - da Kim grande notizia per il mondo intero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Corea del Nord - Kim dice basta ai test nucleari : “Non ce n’è più bisogno”. La svolta prima del summit con Trump : “La Corea del Nord non effettuerà più test nucleari e missilistici, non ce n’è più bisogno”. L’annuncio di Kim Jong-un arriva a sorpresa, in vista dei due storici summit con il presidente sudCoreano Moon Jae-in, il prossimo 27 aprile, e con il presidente americano Donald Trump nelle settimane successive. Il leader del regime di Pyongyang ha parlato di una “nuova fase storica” in cui, se tutto andrà come deve andare, ...

Nord Corea - Kim cede a Trump : stop ai programmi nucleari e missilistici. «Non servono più» : «Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici e chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel Nord del Paese», ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione. Il presidente Usa: «Grande notizia per il mondo intero». Disgelo anche con la Corea del Sud...

Trump - da Kim grande notizia per mondo : NEW YORK, 21 APR - "Una grande notizia per la Corea del Nord e per il mondo intero": così Donald Trump su Twitter commenta l'annuncio fatto dal leader del regime di Pyongyang, Kim Jong-un, di sospendere i test nucleari e missilistici. "Un grande progresso", afferma ...

«Stop ai test nucleari»|Video L’annuncio di Kim Jong-un prima del summit con Trump : «Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese»: lo ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione. A giugno storico vertice con il presidente Usa Trump

«Stop ai test nucleari» L’annuncio di Kim Jong-un prima del summit con Trump : «Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese»: lo ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione. A giugno storico vertice con il presidente Usa Trump

Stop test - Trump : da Kim Jong-un grande notizia per il mondo intero : "Una grande notizia per la Corea del Nord e per il mondo intero". Così Donald Trump su Twitter commenta l'annuncio fatto dal leader del regime di Pyongyang, Kim Jong-un, di sospendere i test nucleari e missilistici. "Un grande progresso", afferma il ...

Stop test - Trump : da Kim grande notizia : 02.59 "Una grande notizia per la Corea del Nord e per il mondo intero". Così Trump su Twitter commenta l'annuncio fatto dal leader del regime di Pyongyang, Kim Jong-un, di sospendere i test nucleari e missilistici. "Un grande progresso", afferma Trump, che aggiunge di non vedere l'ora di partecipare al summit con Kim.

Time - Trump e Kim tra i più influenti : ANSA, - NEW YORK, 19 APR - In attesa dello storico incontro Donald Trump e Kim Jong-un si ritrovano intanto insieme nella classifica delle 100 persone piu' influenti al mondo stilata come ogni anno da Time. Accanto a loro figura un altro attore fondamentale della partita coreana, il presidente cinese Xi Jinping. Il tycoon pero' non sara' molto contento di vedere ...

Trump : 'Se l'incontro con Kim Jong-un non sarà proficuo me ne andrò' - : ... nella sua residenza di Mar-a-Lago, il presidente Usa si è detto comunque ottimista in merito al summit con il leader nordcoreano, auspicando che sia "un successo per il mondo"