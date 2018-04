Trovato un terzo dna sui resti di Pamela Ma per gli inquirenti è contaminato

ilgiornale

: RT @MichelaMirani: Simone si sfoga e denuncia ' A Milano ho trascorso la notte intera a cercare un taxi per disabili. 3 telefonate, 45 minu… - morena_m75 : RT @MichelaMirani: Simone si sfoga e denuncia ' A Milano ho trascorso la notte intera a cercare un taxi per disabili. 3 telefonate, 45 minu… - IULGIO : RT @MichelaMirani: Simone si sfoga e denuncia ' A Milano ho trascorso la notte intera a cercare un taxi per disabili. 3 telefonate, 45 minu… - aranciaverde : RT @MichelaMirani: Simone si sfoga e denuncia ' A Milano ho trascorso la notte intera a cercare un taxi per disabili. 3 telefonate, 45 minu… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Il caso diMastropietro si arricchisce di un nuovo particolare. Le indagini suidel corpo della giovane donna hanno rilevato la presenza di unDna, sconosciuto agli. A trovare questo nuovo elemento genetico, i carabinieri del Ris di Roma. Una terza persona coinvolta nell'orrendo delitto? Dalle prime notizie, la risposta potrebbe essere negativa. Secondo le informazioni avute da Agi, si tratterebbe di una traccia "da contaminazione".Secondo gli, è una traccia dovuta al possibile contatto deidicon una superficie o altri oggetti su cui già era già presente quel Dna. Non sembra esserci quindi una nuova pista nell'inchiesta. E per adesso, gli accusati di concorso in omicidio volontario e vilipendio e occultamento di cadavere restano i nigeriani Desmond Lucky, 22 anni, e Lucky Awelima, 29 anni. L'affittuario dell'appartamento dove è ...